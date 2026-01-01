Игроки обнаружили тизер новой Divinity в эпилоге Baldur's Gate 3 спустя 2 года после релиза

С момента проведения церемонии The Game Awards 2025 прошло несколько недель, и тайна загадочного монолита в калифорнийской пустыне была наконец раскрыта. Это оказалась маркетинговая кампания, посвященная Divinity, следующему крупному проекту Larian Studios в жанре фэнтезийных ролевых игр. Хотя с момента выхода релизной версии Baldur's Gate 3 прошло не так много времени для завершения разработки столь масштабного тайтла, новая игра явно занимала умы разработчиков гораздо дольше, чем казалось изначально. Подтверждение этому фанаты нашли непосредственно внутри предыдущего хита студии.

В ноябре 2023 года авторы добавили в игру расширенный эпилог, представляющий собой вечеринку в лагере спустя некоторое время после финала основной истории. В этой сцене присутствовало письмо, написанное Иссохшим и адресованное неизвестной сущности. Текст послания содержал загадочные строки, в которых упоминалась идея темного солнца на белом небе и некое предложение, которое также могло трактоваться как предупреждение.

Ранее сообщество на Reddit и тематических форумах связывало фразу о темном солнце исключительно с лором Dungeons & Dragons, вспоминая таких персонажей, как Цирик, или одноименный сеттинг Dark Sun. Однако после недавней демонстрации тизера новой Divinity стало очевидно визуальное сходство представленных кадров с описанием из письма Иссохшего. Это наводит на мысль, что Свен Винке и его команда намеренно оставили подсказку о своем будущем творении задолго до его официального анонса.