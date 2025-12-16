ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Divinity TBA
Ролевая, Пошаговая, Вид сверху, Фэнтези
8.1 70 оценок

ИИ, геймплей и дата выхода: Свен Винке раскрывает ключевые подробности самой масштабной его игры - Divinity

Gutsz Gutsz

Глава Larian Studios Свен Винке дал большое интервью Джейсону Шрайеру, в котором пролил свет на будущее компании и ее следующий проект — возвращение к вселенной Divinity. Несмотря на оглушительный успех Baldur's Gate 3, которая, как подтвердил Винке, преодолела рубеж в 20 миллионов проданных копий, команда приняла решение вернуться к собственному IP и собирается поднять планку качества на совершенно новый уровень.

Larian Studios официально представила новую игру - Divinity

В разговоре с журналистом Свен Винке поделился своим видением новой игры:

Это будет пошаговая RPG со всем тем, что вы привыкли видеть от нас в прошлом, но выведенная на совершенно иной уровень. Я думаю, что Larian в этой игре "сорвется с цепи". Полагаю, что этот проект будет намного лучше, чем Baldur's Gate 3. Мы создаем систему специально под видеоигру, и ее будет гораздо проще понять [чем D&D]

— заявил он.

Разработчик также коснулся больной для многих темы использования искусственного интеллекта. По его словам, Larian активно внедряет нейросети в свои процессы, но это никак не отразится на конечном творческом продукте.

Все создают живые актеры, мы сами пишем все тексты. ИИ мы используем для изучения идей, оформления презентаций, доработки концепт-артов и написания текстов-заглушек.

— заверил Винке.

Проект разрабатывается на новом движке, который позволит студии сделать больший упор на кинематографичность повествования и внедрить продвинутые системы стриминга контента. Цель — создать игру быстрее, чем прошлый хит:

Я думаю, три-четыре года разработки — это гораздо здоровее, чем шесть лет/

— отметил глава Larian.

Для достижения этой цели команда значительно расширила штат (до 530 человек), чтобы параллельно разрабатывать квесты. Divinity планируют выпустить в раннем доступе по старой традиции студии, но ожидать релиза в 2026 году определенно не стоит.

Любопытно, что Винке подтвердил работу над еще одной игрой по Dungeons & Dragons для Wizards of the Coast, но проект был отменен спустя несколько месяцев:

Концептуально все ингредиенты для действительно крутой игры были на месте, кроме сердец разработчиков.

— признался он.

Поклонникам творчества студии Larian осталось дождаться следующего года, когда авторы будет готовы раскрыть больше геймплейных фишек Divinity.

44
37
Комментарии:  37
Ваш комментарий
Broad-mindedKostya

Хех, хейтерки пошаговой боевки щас в конвульсиях бьются

24
Dark1994

Чтож, посмотрим на их лица когда старина винке в очередной раз проведёт им по губам и соберёт все награды)

16
xmur xmur

Свинке оч много говорить может. Я рада если это будет пошаг, но как знать.

5
SexualHarassmentPanda Dark1994

не соберёт а КУПИТ!! Не забывайте, что тут очень много диванных аналитиков/параноиков на сайте :DDDDD

7
Святой Джо

Ну, BG3 тоже был по сути не BG, а дивинайт. Эта контора всегда делает дивинайт, даже если хочет сделать что-то другое.

20
Satana Mogila

Что такое "дивинайт"?

7
Kontr Strik

До дивинайт оридженал сайн были другие дивинайт, который не были как балдурс гейт

2
Armando_Creed

Будет ещё один буржуазный шлак.

10
Renslayer

Дед, таблетки прими, такие слова давно не в моде.

5
Armando_Creed Renslayer

Жаль что твоя мамка противозачаточные не приняла во время.

7
Renslayer Armando_Creed

Твоей не помогли, от собаки тебя понесла.

6
Lvinomord

Студия от которой я жду игру независимо от её названия;)

7
SexualHarassmentPanda

Как можно использовать ИИ для изучения идей? И что означате фраза " для написания текстов-заглушек" ??

5
Satana Mogila

Подозреваю, что так перевели "placeholder text"

3
Horrifing

Лол, прочитал "Использовать ИИ для изучения детей"

2
Samurai North

Для изучения идей - сценарист придумывает персонажа, нейронкой генерирует рисунок, потом берет это и относит художникам со словами - сделайте типа этого, только с нормальным количеством пальцев. А там уже доводят идею до ума. Как

1
polyhedral

Винке, блин, я хотел от тебя увидеть фантастику, а ты опять одно и тоже 😭😭😭

5
Celsiy

Так сказали Тоду и появился старфилд.

3
Qwa7

вот бы ии нпс

4
Вайнекс

> ИИ, геймплей и дата выхода: Свен Винке раскрывает ключевые подробности самой масштабной его игры - Divinity
> ожидать релиза в 2026 году определенно не стоит
Автор, почитай пожалуйста, что такое "дата".

3
Renslayer
Концептуально все ингредиенты для действительно крутой игры были на месте, кроме сердец разработчиков.



Вот прям респектуха. Рабы системы и бабла бы прогнулись и стали покорно делать следующую БГ. Надеюсь, это станет уроком для других команд разработчиков (например, для биоваре), что продаваться корпам это путь к забвению.

3
romero52

ждем в 2030?

2
BrokVud

ага, ранний доступ)

2
ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ