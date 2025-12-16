ИИ, геймплей и дата выхода: Свен Винке раскрывает ключевые подробности самой масштабной его игры - Divinity

Глава Larian Studios Свен Винке дал большое интервью Джейсону Шрайеру, в котором пролил свет на будущее компании и ее следующий проект — возвращение к вселенной Divinity. Несмотря на оглушительный успех Baldur's Gate 3, которая, как подтвердил Винке, преодолела рубеж в 20 миллионов проданных копий, команда приняла решение вернуться к собственному IP и собирается поднять планку качества на совершенно новый уровень.

В разговоре с журналистом Свен Винке поделился своим видением новой игры:

Это будет пошаговая RPG со всем тем, что вы привыкли видеть от нас в прошлом, но выведенная на совершенно иной уровень. Я думаю, что Larian в этой игре "сорвется с цепи". Полагаю, что этот проект будет намного лучше, чем Baldur's Gate 3. Мы создаем систему специально под видеоигру, и ее будет гораздо проще понять [чем D&D]

— заявил он.

Разработчик также коснулся больной для многих темы использования искусственного интеллекта. По его словам, Larian активно внедряет нейросети в свои процессы, но это никак не отразится на конечном творческом продукте.

Все создают живые актеры, мы сами пишем все тексты. ИИ мы используем для изучения идей, оформления презентаций, доработки концепт-артов и написания текстов-заглушек.

— заверил Винке.

Проект разрабатывается на новом движке, который позволит студии сделать больший упор на кинематографичность повествования и внедрить продвинутые системы стриминга контента. Цель — создать игру быстрее, чем прошлый хит:

Я думаю, три-четыре года разработки — это гораздо здоровее, чем шесть лет/

— отметил глава Larian.

Для достижения этой цели команда значительно расширила штат (до 530 человек), чтобы параллельно разрабатывать квесты. Divinity планируют выпустить в раннем доступе по старой традиции студии, но ожидать релиза в 2026 году определенно не стоит.

Любопытно, что Винке подтвердил работу над еще одной игрой по Dungeons & Dragons для Wizards of the Coast, но проект был отменен спустя несколько месяцев:

Концептуально все ингредиенты для действительно крутой игры были на месте, кроме сердец разработчиков.

— признался он.

Поклонникам творчества студии Larian осталось дождаться следующего года, когда авторы будет готовы раскрыть больше геймплейных фишек Divinity.