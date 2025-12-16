ИИ, геймплей и дата выхода: Свен Винке раскрывает ключевые подробности самой масштабной его игры - Divinity

Глава Larian Studios Свен Винке дал большое интервью Джейсону Шрайеру, в котором пролил свет на будущее компании и ее следующий проект — возвращение к вселенной Divinity. Несмотря на оглушительный успех Baldur's Gate 3, которая, как подтвердил Винке, преодолела рубеж в 20 миллионов проданных копий, команда приняла решение вернуться к собственному IP и собирается поднять планку качества на совершенно новый уровень.
В разговоре с журналистом Свен Винке поделился своим видением новой игры:
Это будет пошаговая RPG со всем тем, что вы привыкли видеть от нас в прошлом, но выведенная на совершенно иной уровень. Я думаю, что Larian в этой игре "сорвется с цепи". Полагаю, что этот проект будет намного лучше, чем Baldur's Gate 3. Мы создаем систему специально под видеоигру, и ее будет гораздо проще понять [чем D&D]
— заявил он.
Разработчик также коснулся больной для многих темы использования искусственного интеллекта. По его словам, Larian активно внедряет нейросети в свои процессы, но это никак не отразится на конечном творческом продукте.
Все создают живые актеры, мы сами пишем все тексты. ИИ мы используем для изучения идей, оформления презентаций, доработки концепт-артов и написания текстов-заглушек.
— заверил Винке.
Проект разрабатывается на новом движке, который позволит студии сделать больший упор на кинематографичность повествования и внедрить продвинутые системы стриминга контента. Цель — создать игру быстрее, чем прошлый хит:
Я думаю, три-четыре года разработки — это гораздо здоровее, чем шесть лет/
— отметил глава Larian.
Для достижения этой цели команда значительно расширила штат (до 530 человек), чтобы параллельно разрабатывать квесты. Divinity планируют выпустить в раннем доступе по старой традиции студии, но ожидать релиза в 2026 году определенно не стоит.
Любопытно, что Винке подтвердил работу над еще одной игрой по Dungeons & Dragons для Wizards of the Coast, но проект был отменен спустя несколько месяцев:
Концептуально все ингредиенты для действительно крутой игры были на месте, кроме сердец разработчиков.
— признался он.
Поклонникам творчества студии Larian осталось дождаться следующего года, когда авторы будет готовы раскрыть больше геймплейных фишек Divinity.
Хех, хейтерки пошаговой боевки щас в конвульсиях бьются
Чтож, посмотрим на их лица когда старина винке в очередной раз проведёт им по губам и соберёт все награды)
Свинке оч много говорить может. Я рада если это будет пошаг, но как знать.
не соберёт а КУПИТ!! Не забывайте, что тут очень много диванных аналитиков/параноиков на сайте :DDDDD
Ну, BG3 тоже был по сути не BG, а дивинайт. Эта контора всегда делает дивинайт, даже если хочет сделать что-то другое.
Что такое "дивинайт"?
До дивинайт оридженал сайн были другие дивинайт, который не были как балдурс гейт
Будет ещё один буржуазный шлак.
Дед, таблетки прими, такие слова давно не в моде.
Жаль что твоя мамка противозачаточные не приняла во время.
Твоей не помогли, от собаки тебя понесла.
Студия от которой я жду игру независимо от её названия;)
Как можно использовать ИИ для изучения идей? И что означате фраза " для написания текстов-заглушек" ??
Подозреваю, что так перевели "placeholder text"
Лол, прочитал "Использовать ИИ для изучения детей"
Для изучения идей - сценарист придумывает персонажа, нейронкой генерирует рисунок, потом берет это и относит художникам со словами - сделайте типа этого, только с нормальным количеством пальцев. А там уже доводят идею до ума. Как
Винке, блин, я хотел от тебя увидеть фантастику, а ты опять одно и тоже 😭😭😭
Так сказали Тоду и появился старфилд.
вот бы ии нпс
> ИИ, геймплей и дата выхода: Свен Винке раскрывает ключевые подробности самой масштабной его игры - Divinity
> ожидать релиза в 2026 году определенно не стоит
Автор, почитай пожалуйста, что такое "дата".
Вот прям респектуха. Рабы системы и бабла бы прогнулись и стали покорно делать следующую БГ. Надеюсь, это станет уроком для других команд разработчиков (например, для биоваре), что продаваться корпам это путь к забвению.
ждем в 2030?
ага, ранний доступ)