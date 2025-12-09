Инсайдер намекает на анонс Divinity: Original Sin 3 во время The Game Awards 2025

Главной интригой предстоящей церемонии The Game Awards 2025 остается таинственный тизер, опубликованный ведущим Джеффом Кили. Изображение одинокой статуи в пустыне уже неделю будоражит умы фанатов, порождая массу теорий — от вполне логичных до откровенно абсурдных. Многие первоначальные версии были отброшены и теперь все больше факторов указывают на то, что за загадкой скрывается анонс новой части Divinity: Original Sin от студии Larian.
Ранее игроки пытались связать тизер с продолжением God of War, новой главой Diablo или The Elder Scrolls, но представители этих франшиз опровергли догадки. Недавно к ним присоединились и авторы Lords of the Fallen, также заявившие о непричастности к изображению. Теперь главным кандидатом на «авторство» статуи остается Divinity 3.
Вес этой теории существенно прибавил недавний пост инсайдера eXtas1s, который в прошлом точно предсказал утечку Elden Ring Nightreign на прошлогодней церемонии. В свежем сливе он прямым текстом связывает загадочную статую с Divinity: Original Sin 3. В пользу этого предположения также играют комментарии другого инсайдера, Shinobi, намекнувшего на форуме ResetEra, что речь идет об анонсе, который «может не всем понравиться, но фанаты жанра и студии его полюбят» — описание, идеально подходящее под возвращение к корням Larian после феноменального успеха Baldur's Gate 3.
Тем не менее, стоит помнить, что студия Larian ранее заявляла о работе над совершенно новой интеллектуальной собственностью. Останется ли это в силе или Свен Винке, руководитель команды разработчиков, готовит возвращение в Ривеллон, мы узнаем уже совсем скоро.
Винке же четко сказал, что не хочет работать ни над какими чужими франшизами, а хочет дальше развить свой лор
К тому, что не надо пытаться связывать лариановские тизеры с чужими франшизами.
Понятно, читать умеют не только лишь все.
Скорее будет Divinity 3, т.к. Винке еще говорил, что хочет сделать попроще игру, плюс его как-то спроси про продолжение и он тогда намекнул именно на нее.