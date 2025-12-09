ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Divinity: Original Sin 3 TBA
Ролевая, Пошаговая, Вид сверху, Фэнтези
1 1 оценка

Инсайдер намекает на анонс Divinity: Original Sin 3 во время The Game Awards 2025

Gutsz Gutsz

Главной интригой предстоящей церемонии The Game Awards 2025 остается таинственный тизер, опубликованный ведущим Джеффом Кили. Изображение одинокой статуи в пустыне уже неделю будоражит умы фанатов, порождая массу теорий — от вполне логичных до откровенно абсурдных. Многие первоначальные версии были отброшены и теперь все больше факторов указывают на то, что за загадкой скрывается анонс новой части Divinity: Original Sin от студии Larian.

Ранее игроки пытались связать тизер с продолжением God of War, новой главой Diablo или The Elder Scrolls, но представители этих франшиз опровергли догадки. Недавно к ним присоединились и авторы Lords of the Fallen, также заявившие о непричастности к изображению. Теперь главным кандидатом на «авторство» статуи остается Divinity 3.

Вес этой теории существенно прибавил недавний пост инсайдера eXtas1s, который в прошлом точно предсказал утечку Elden Ring Nightreign на прошлогодней церемонии. В свежем сливе он прямым текстом связывает загадочную статую с Divinity: Original Sin 3. В пользу этого предположения также играют комментарии другого инсайдера, Shinobi, намекнувшего на форуме ResetEra, что речь идет об анонсе, который «может не всем понравиться, но фанаты жанра и студии его полюбят» — описание, идеально подходящее под возвращение к корням Larian после феноменального успеха Baldur's Gate 3.

Тем не менее, стоит помнить, что студия Larian ранее заявляла о работе над совершенно новой интеллектуальной собственностью. Останется ли это в силе или Свен Винке, руководитель команды разработчиков, готовит возвращение в Ривеллон, мы узнаем уже совсем скоро.

97
52
Комментарии:  52
Ваш комментарий
Ahnx

Так уже была поганая ДОС3. Дерьмо, которое вы схавали и продолжаете хавать.

На себя посмотрите, гггг.

94
Tommy451

я даже не знаю что тебе подарить, клоуна или какашку🤔

40
Котян Сутоевич Tommy451

Подари ему какашку, а то у меня закончились).

17
White Dope

ты че куришь, наркоман? Какой ДОС3?

10
Ответынамоикоментынечитаю

Гейская поделка

54
Котян Сутоевич

Ты не виноват, что твои отцы сделали тебя таким.

50
InkubatorKlef Котян Сутоевич

они и твои отцы

21
Котян Сутоевич InkubatorKlef

О, братишка розовой тёлки впрягаться прибежала). Леденец хошь?

15
Майкл Скотт

Я думал дос 3 уже давно вышел, под кодовым именем "балдурс гейт 3" 🤔

27
dirty bat

ну как бы и да и нет.

ТентаклЪ

А что в бг3 от дос, если без шуток кроме бочек?) Пошаговые бои в играх по днд уже были, манера повествования и кат сцен в игре вообще до смешного напоминает нвн2.

4
Wlados3d ТентаклЪ

Движок, геймплей, визуальный стиль, несерьезный нарратив. Проще назвать отличия, а конкретно 1. игра работает по правилам днд, а дос нет. 2. лор. Всё

2
Neradzurri

УГ3 это и есть ДОС3. УГ3 никакого отношения к Геям из Балдура не имеют.

19
Tommy451

Вот были бы катсцены как в BG3, а не всё в изометрии, то было бы круто

18
Котян Сутоевич

Возможно и будут. Такой формат подачи рассчитан на бо́льшую аудиторию (хотя, минусы в виде меньшей вариативности/разветвлённости тоже присутствуют, на что многие и жаловались в BG 3), да и бюджета у них теперь достаточно для реализации оных.

3
Бэтмен из Блавикена

После успеха БГ3, полагаю, студия может позволить себе такое

4
ЧикаПанаЧикаТана

Воу,а вот это мы ждем однозначно , халфа 3 и гта 6 в очко пусть катятся ,а вот дивинити от профи любящих свое дело ,это вот кайф анонс будет ,игра года 2026 будет,если выйдет ваще в 2026

14
Алекс Рейлор

Да не выйдет, разве что как BG3 в раннем доступе, растянувшемся на 4 или сколько там года.

1
Алекс Рейлор

Да не выйдет, разве что как BG3 в раннем доступе, растянувшемся на 4 или сколько там года.

Бенедикт Вольфрамович

Они только недавно высрали БГ3

11
Brainstoun

А будут анонсы нормальных игр?

5
valeriesq
Ранее игроки пытались связать тизер с продолжением God of War, новой главой Diablo или The Elder Scrolls

Винке же четко сказал, что не хочет работать ни над какими чужими франшизами, а хочет дальше развить свой лор

4
clarkkent

Это к чему вообще?

1
Котян Сутоевич clarkkent

К тому, что не надо пытаться связывать лариановские тизеры с чужими франшизами.

2
clarkkent Котян Сутоевич

Понятно, читать умеют не только лишь все.

Человек цитирует то, что игроки пытались связать тизер с разными знаковыми играми, а потом говорит, что Свинке же говорил, что не будет работать над чужими франшизами. А ничего, что никто и не говорит о том, что именно ларианы должны были делать что-то по этим играм, и уж тем более длс к диабло?

2
Lady_Leda

Скорее будет Divinity 3, т.к. Винке еще говорил, что хочет сделать попроще игру, плюс его как-то спроси про продолжение и он тогда намекнул именно на нее.

1
ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ