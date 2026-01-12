ЧАТ ИГРЫ
Divinity TBA
Ролевая, Пошаговая, Вид сверху, Фэнтези
7.9 121 оценка

Интерфейс в Divinity будет создан на базе лучших модов к Baldur's Gate 3, заявляют разработчики из Larian

Gutsz Gutsz

Студия Larian Studios, ответственная за феноменальный успех Baldur's Gate 3, подтвердила, что внимательно следит за творчеством фанатского сообщества. Разработчики не просто одобряют модификации, но и активно изучают их, чтобы сделать свою следующую масштабную ролевую игру — новую часть Divinity — еще удобнее и качественнее.

Во время недавней сессии вопросов и ответов (AMA), посвященной грядущему проекту, ведущий дизайнер Ник Печенин признался, что команда черпает вдохновение в работах мододелов, особенно когда речь заходит о пользовательском интерфейсе.

Мы определенно делаем заметки по всем UI-модам.

— заявил Печенин, отвечая на вопросы фанатов.

Разработчик отметил, что команда интерфейса проделала огромную работу, адаптируя сложные системы D&D для видеоигры, однако не все идеи удалось реализовать в релизной версии Baldur's Gate 3 из-за нехватки времени. Именно поэтому студия рада, что сделала интерфейс открытым для моддинга — энтузиасты смогли реализовать то, до чего не дошли руки у авторов. Теперь же Larian планирует внедрить лучшие наработки и улучшения, придуманные сообществом, в официальный функционал новой Divinity.

Baldur's Gate 3 "Улучшенный интерфейс" [2.1.0.82]

Стоит отметить, что внимание к этой теме не случайно. Самой популярной модификацией для Baldur's Gate 3 является именно мод на улучшение интерфейса, который скачали почти 8 миллионов раз. Это явно дало разработчикам сигнал о том, что именно игроки хотят видеть в управлении современной RPG.

Комментарии:  7
UnbearableSavage

Ну не знаю, будет ли шедевр, но то что будет годнота - это факт!

4
нитгитлистер

интеренсо а с*кс с ящерами они тоже по просьбе комьюнити решили добавить или это желание сотоны их вдохновителя?

1
Sova Aleykum

Надо же, другие расы сексом занимаются, офигеть теперь. Меня лично секс с медведем смущал больше.

нитгитлистер Sova Aleykum

учитывая развращённость их топов медведь будет не самым смущающим моментом))

Kykyryzec

Ещё в DOS2 это было

1
Maksymilian

Это здорово, но если они следят за модами, то почему до сих пор они не добавили, в саму игру , нормальный интерфейс сделанный модерами.

1
нитгитлистер

можно, а зачем?