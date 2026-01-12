Интерфейс в Divinity будет создан на базе лучших модов к Baldur's Gate 3, заявляют разработчики из Larian

Студия Larian Studios, ответственная за феноменальный успех Baldur's Gate 3, подтвердила, что внимательно следит за творчеством фанатского сообщества. Разработчики не просто одобряют модификации, но и активно изучают их, чтобы сделать свою следующую масштабную ролевую игру — новую часть Divinity — еще удобнее и качественнее.

Во время недавней сессии вопросов и ответов (AMA), посвященной грядущему проекту, ведущий дизайнер Ник Печенин признался, что команда черпает вдохновение в работах мододелов, особенно когда речь заходит о пользовательском интерфейсе.

Мы определенно делаем заметки по всем UI-модам.

— заявил Печенин, отвечая на вопросы фанатов.

Разработчик отметил, что команда интерфейса проделала огромную работу, адаптируя сложные системы D&D для видеоигры, однако не все идеи удалось реализовать в релизной версии Baldur's Gate 3 из-за нехватки времени. Именно поэтому студия рада, что сделала интерфейс открытым для моддинга — энтузиасты смогли реализовать то, до чего не дошли руки у авторов. Теперь же Larian планирует внедрить лучшие наработки и улучшения, придуманные сообществом, в официальный функционал новой Divinity.

Стоит отметить, что внимание к этой теме не случайно. Самой популярной модификацией для Baldur's Gate 3 является именно мод на улучшение интерфейса, который скачали почти 8 миллионов раз. Это явно дало разработчикам сигнал о том, что именно игроки хотят видеть в управлении современной RPG.