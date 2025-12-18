Larian: Divinity - это не Baldur's Gate 4, а нечто совершенно новое

«Нет, мы не хотим создавать ту же самую игру» — так Larian Studios отвечает на растущие ожидания игроков, которые уже сейчас сравнивают анонсированную Divinity с потенциальной Baldur’s Gate 4. После огромного успеха Baldur’s Gate 3 такие ассоциации практически неизбежны, но разработчики четко заявляют: новая игра пойдет своим путем.
В интервью PC Gamer глава студии Свен Винке признал, что понимает ожидания фанатов, но отметил, что команда не намерена создавать «ту же игру еще раз». Хотя Divinity останется RPG с пошаговыми боями, создатели хотят предложить решения и идеи, которых не было ни в Baldur’s Gate 3, ни в предыдущих продуктах Larian. Не случайно новый титул является самостоятельной частью серии, а не Original Sin 3.
Сценарист Адам Смит добавил, что изменение формулы имеет ключевое значение и для самих разработчиков. Работа над чем-то новым позволяет сохранить свежесть и энтузиазм, без которых трудно создать уникальную RPG. Винке идет еще дальше, утверждая, что Divinity будет «намного лучше» предыдущей игры студии.
Пока детали игрового процесса остаются в секрете, но одно можно сказать наверняка — Larian не хочет жить в тени Baldur’s Gate 3. Теперь остается вопрос, сможет ли Divinity, как и BG3, выйти за рамки сравнений и защитить свою идентичность.
от создателей Baldur's Gate 3 - это не Divinity: Original Sin 3, представляем Divinity - это не Baldur's Gate 4))
"Divinity: Original Sin 3"
Ларианам есть куда расти, вполне можно сделать все аспекты игры еще лучше.
Делайте как делается, у данной конторы хороший кредит доверия.
Все отлично с ларианами, если б не ихние фирменные хиханьки-хаханьки, даже местами боди хоррор (бг3) смазывается из-за хохмоглупостей...
евоные слоуа аще глупыйа
Т.е. они Дивинити в жанре гонок сделают? Диаблоид (первый дивинити) есть, пошаговый днд (второй дивинити + балдур гейт3) у них есть, экшен-рпг (третий дивинити) у них есть, простой пошаг (оригинал сины) у них есть. С их слов, они должны будут делать игру, которая не будет пошагом+днд+экшеном. Выбор не велик. Гонки. Точка.
а как же 3 в ряд?)))
Футбол, команда импов против драконидов)))
Еще бы убрать пошаг и сделать хотя бы как в первом Dragon Age или NWN. В Original Sins 2 начинает уже душить к середине игры от очередного столкновения по 20 минут
кто им промотексты придумывает вообще? ну бред же))
Судя по последним слухам, то ИИ пишет.
чат гпт поди)) лучше б нашу Алису пользовали))
Ну и ладно, пусть делают, а мы посмотрим, что получиться.
Если не будет Леона Кеннеди это отмена.
DOS4? 🙂