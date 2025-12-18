Larian: Divinity - это не Baldur's Gate 4, а нечто совершенно новое

«Нет, мы не хотим создавать ту же самую игру» — так Larian Studios отвечает на растущие ожидания игроков, которые уже сейчас сравнивают анонсированную Divinity с потенциальной Baldur’s Gate 4. После огромного успеха Baldur’s Gate 3 такие ассоциации практически неизбежны, но разработчики четко заявляют: новая игра пойдет своим путем.

В интервью PC Gamer глава студии Свен Винке признал, что понимает ожидания фанатов, но отметил, что команда не намерена создавать «ту же игру еще раз». Хотя Divinity останется RPG с пошаговыми боями, создатели хотят предложить решения и идеи, которых не было ни в Baldur’s Gate 3, ни в предыдущих продуктах Larian. Не случайно новый титул является самостоятельной частью серии, а не Original Sin 3.

Сценарист Адам Смит добавил, что изменение формулы имеет ключевое значение и для самих разработчиков. Работа над чем-то новым позволяет сохранить свежесть и энтузиазм, без которых трудно создать уникальную RPG. Винке идет еще дальше, утверждая, что Divinity будет «намного лучше» предыдущей игры студии.

Пока детали игрового процесса остаются в секрете, но одно можно сказать наверняка — Larian не хочет жить в тени Baldur’s Gate 3. Теперь остается вопрос, сможет ли Divinity, как и BG3, выйти за рамки сравнений и защитить свою идентичность.