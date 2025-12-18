ЧАТ ИГРЫ
Larian: Divinity - это не Baldur's Gate 4, а нечто совершенно новое

Gruz_ Gruz_

«Нет, мы не хотим создавать ту же самую игру» — так Larian Studios отвечает на растущие ожидания игроков, которые уже сейчас сравнивают анонсированную Divinity с потенциальной Baldur’s Gate 4. После огромного успеха Baldur’s Gate 3 такие ассоциации практически неизбежны, но разработчики четко заявляют: новая игра пойдет своим путем.

В интервью PC Gamer глава студии Свен Винке признал, что понимает ожидания фанатов, но отметил, что команда не намерена создавать «ту же игру еще раз». Хотя Divinity останется RPG с пошаговыми боями, создатели хотят предложить решения и идеи, которых не было ни в Baldur’s Gate 3, ни в предыдущих продуктах Larian. Не случайно новый титул является самостоятельной частью серии, а не Original Sin 3.

Сценарист Адам Смит добавил, что изменение формулы имеет ключевое значение и для самих разработчиков. Работа над чем-то новым позволяет сохранить свежесть и энтузиазм, без которых трудно создать уникальную RPG. Винке идет еще дальше, утверждая, что Divinity будет «намного лучше» предыдущей игры студии.

ИИ, геймплей и дата выхода: Свен Винке раскрывает ключевые подробности самой масштабной его игры - Divinity

Пока детали игрового процесса остаются в секрете, но одно можно сказать наверняка — Larian не хочет жить в тени Baldur’s Gate 3. Теперь остается вопрос, сможет ли Divinity, как и BG3, выйти за рамки сравнений и защитить свою идентичность.

Комментарии:
Xndr DeKoz

от создателей Baldur's Gate 3 - это не Divinity: Original Sin 3, представляем Divinity - это не Baldur's Gate 4))

"Divinity: Original Sin 3"

yupi90

Ларианам есть куда расти, вполне можно сделать все аспекты игры еще лучше.

Иваныч из Тулы

Делайте как делается, у данной конторы хороший кредит доверия.

Anomander Reyk

Все отлично с ларианами, если б не ихние фирменные хиханьки-хаханьки, даже местами боди хоррор (бг3) смазывается из-за хохмоглупостей...

нитгитлистер

евоные слоуа аще глупыйа

ratte88
Хотя Divinity останется RPG с пошаговыми боями, создатели хотят предложить решения и идеи, которых не было ни в Baldur’s Gate 3, ни в предыдущих продуктах Larian

Т.е. они Дивинити в жанре гонок сделают? Диаблоид (первый дивинити) есть, пошаговый днд (второй дивинити + балдур гейт3) у них есть, экшен-рпг (третий дивинити) у них есть, простой пошаг (оригинал сины) у них есть. С их слов, они должны будут делать игру, которая не будет пошагом+днд+экшеном. Выбор не велик. Гонки. Точка.

нитгитлистер

а как же 3 в ряд?)))

Anomander Reyk

Футбол, команда импов против драконидов)))

Mr.Giga

Еще бы убрать пошаг и сделать хотя бы как в первом Dragon Age или NWN. В Original Sins 2 начинает уже душить к середине игры от очередного столкновения по 20 минут

нитгитлистер

кто им промотексты придумывает вообще? ну бред же))

ratte88

Судя по последним слухам, то ИИ пишет.

нитгитлистер ratte88

чат гпт поди)) лучше б нашу Алису пользовали))

sa1958

Ну и ладно, пусть делают, а мы посмотрим, что получиться.

Александр Гоголев

Если не будет Леона Кеннеди это отмена.

digitalkid

DOS4? 🙂

