Larian называет новую Divinity логичным продолжением Baldur's Gate 3 и Original Sin 2

Глава Larian Studios Свен Винке рассказал, каким будет следующий этап развития студии после оглушительного успеха Baldur’s Gate 3. По его словам, новая Divinity — это не перезапуск и не шаг в сторону, а естественная эволюция всего, что команда делала последние 20 лет.
Винке подчеркнул, что Divinity: Original Sin 2 стала фундаментом для Baldur’s Gate 3, а уже опыт BG3 и Original Sin 2 вместе формирует основу новой Divinity. Студия собирается объединить глубокие системы, свободу выбора и агентность игрока с кинематографичной подачей, которую Larian отточила в работе над Baldur’s Gate 3.
Разработчики также решили привести вселенную Divinity к единому и более «приземлённому» канону, чтобы игра была понятна не только давним фанатам, но и новичкам. При этом долгожителей серии ждёт преемственность и множество отсылок к прошлым играм.
Новая Divinity, по словам Винке, сосредоточится на теме власти и выбора — игрокам предстоит решать, использовать ли силу ради надежды или погрузить мир во тьму. Larian обещает максимальную свободу в развитии персонажа, исследовании, боях и влиянии на сюжет.
Проект уже находится в активной разработке, а студия не исключает возвращение к формату раннего доступа, который ранее помог улучшить Original Sin и Baldur’s Gate 3. В Larian уверены: новая Divinity — это кульминация многолетнего пути студии, а не просто очередная RPG.
А плюсы будут?... Как же скучно и однообразно....
Да-да. "Весь опыт полученный в разработке этих игр мы применим при разработке нашей новой игры." Где-то я это уже слышал....
Обещать он умеет.
Опыт полученный от Original sin применили на второй части
Опыт полученный от Origina sin 2 применили на BG3
Пересмотрел трейлер и заметил на лого глитч где логотип совсем по другому выглядит, намек Ларианов на еще одну игру и на этот раз в жанре сайфай?
старое лого Ларианов, и вообще-то там все предыдущие логотипы показаны, а не этот один
ну ладно, а я уже губу раскатал)
Дивинити ориджинал син 4!!!!
Вы видимо кроме Original Sin ничего не знаете... У Larian 6 игр в серии Divinity, скоро будет седьмая.
Разумеется ибо эти ущербные фрики дрогова делать и не умеют.
Огнево огниво
жалко,застой...думал будет что то новенькое,а нет,решили все по старому,бг4 походу будет,смелые эксперименты остались походу в 2000х когда игры реально были крутые,и каждый год выходило по 5-10 хитов!
Разумеется ибо эти ущербные фрики дрогова делать и не умеют.
Хорошо, что Larian вернулись к серии Divinity. Baldur's Gate 3 получилась отличной, но всё-таки надо развивать свою родную вселенную. Теперь ждём возвращения в Ривелон.
БГ3 во многих аспектах великолепная игра. Ее единственный недостаток что это не БГ3)
Вселенная соблюдена - Фаэрун, расы, монстры, божества, персонажи, город Врата Балдура, отсылки к ранним событиям... Это самое важное в играх серии Baldur's Gate. Так что непонятно, что вам не нравиться в названии... Геймплей не обязан быть одинаковым во всех частях, важнее соблюдать вселенную (или как говорят сегодня - лор).
Что то слишком много обещаний за один раз.