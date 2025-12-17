Larian называет новую Divinity логичным продолжением Baldur's Gate 3 и Original Sin 2

Глава Larian Studios Свен Винке рассказал, каким будет следующий этап развития студии после оглушительного успеха Baldur’s Gate 3. По его словам, новая Divinity — это не перезапуск и не шаг в сторону, а естественная эволюция всего, что команда делала последние 20 лет.

Винке подчеркнул, что Divinity: Original Sin 2 стала фундаментом для Baldur’s Gate 3, а уже опыт BG3 и Original Sin 2 вместе формирует основу новой Divinity. Студия собирается объединить глубокие системы, свободу выбора и агентность игрока с кинематографичной подачей, которую Larian отточила в работе над Baldur’s Gate 3.

Разработчики также решили привести вселенную Divinity к единому и более «приземлённому» канону, чтобы игра была понятна не только давним фанатам, но и новичкам. При этом долгожителей серии ждёт преемственность и множество отсылок к прошлым играм.

Новая Divinity, по словам Винке, сосредоточится на теме власти и выбора — игрокам предстоит решать, использовать ли силу ради надежды или погрузить мир во тьму. Larian обещает максимальную свободу в развитии персонажа, исследовании, боях и влиянии на сюжет.

Проект уже находится в активной разработке, а студия не исключает возвращение к формату раннего доступа, который ранее помог улучшить Original Sin и Baldur’s Gate 3. В Larian уверены: новая Divinity — это кульминация многолетнего пути студии, а не просто очередная RPG.