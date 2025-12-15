Larian объяснили, что мерзким трейлером Divinity хотели не шокировать игроков, а показать уважение к их пониманию

После завершения шоу The Game Awards 2025 все внимание игроков теперь приковано к анонсам, среди которых особенно выделяется новая RPG от Larian Studios под названием Divinity. Трейлер игры, показанный на церемонии, сразу же стал предметом жарких обсуждений в сети благодаря смелому и бескомпромиссному подходу к "взрослому контенту".

В довольно мерзком трехминутном ролике зрители увидели огненное жертвоприношение, оргию между людьми и ящерицами, кровь и расчлененку. Трудно не заметить, что это будет не просто обычная RPG. Как и Baldur's Gate 3, новая Divinity явно не побоится затронуть серьезные темы.

Реакция комьюнити не заставила себя ждать: в социальных сетях развернулась дискуссия о границах допустимого в видеоиграх. На это откликнулся директор по издательству Larian Studios Майкл Доус (известный как Cromwelp). Комментируя похвалу в адрес смелости разработчиков, он отметил:

В процессе планирования у нас часто звучала фраза "относиться к аудитории с интеллектуальным уважением". Мы не хотели просто шокировать игроков. Речь о том, чтобы соответствовать их способности к пониманию, чтобы игра нашла отклик. Мы знаем, что люди способны оценить трехмерный мир.

Он не совсем неправ - многие хвалили трейлер за то, что игра не побоялась затрагивать более сложные, отвратительные или ориентированные на взрослую аудиторию темы. В конце концов, это тот уровень глубины, которым жанр нечасто может похвастаться.

Larian Studios уже имеет репутацию создателя глубоких, не боящихся табу RPG, и новая Divinity, судя по всему, продолжит эту традицию. Дата релиза пока не объявлена, но очевидно, что игра снова заставит говорить о том, насколько серьезным и многогранным может быть игровое повествование.