Larian объяснили, что мерзким трейлером Divinity хотели не шокировать игроков, а показать уважение к их пониманию

После завершения шоу The Game Awards 2025 все внимание игроков теперь приковано к анонсам, среди которых особенно выделяется новая RPG от Larian Studios под названием Divinity. Трейлер игры, показанный на церемонии, сразу же стал предметом жарких обсуждений в сети благодаря смелому и бескомпромиссному подходу к "взрослому контенту".
В довольно мерзком трехминутном ролике зрители увидели огненное жертвоприношение, оргию между людьми и ящерицами, кровь и расчлененку. Трудно не заметить, что это будет не просто обычная RPG. Как и Baldur's Gate 3, новая Divinity явно не побоится затронуть серьезные темы.
Реакция комьюнити не заставила себя ждать: в социальных сетях развернулась дискуссия о границах допустимого в видеоиграх. На это откликнулся директор по издательству Larian Studios Майкл Доус (известный как Cromwelp). Комментируя похвалу в адрес смелости разработчиков, он отметил:
В процессе планирования у нас часто звучала фраза "относиться к аудитории с интеллектуальным уважением". Мы не хотели просто шокировать игроков. Речь о том, чтобы соответствовать их способности к пониманию, чтобы игра нашла отклик. Мы знаем, что люди способны оценить трехмерный мир.
Он не совсем неправ - многие хвалили трейлер за то, что игра не побоялась затрагивать более сложные, отвратительные или ориентированные на взрослую аудиторию темы. В конце концов, это тот уровень глубины, которым жанр нечасто может похвастаться.
Larian Studios уже имеет репутацию создателя глубоких, не боящихся табу RPG, и новая Divinity, судя по всему, продолжит эту традицию. Дата релиза пока не объявлена, но очевидно, что игра снова заставит говорить о том, насколько серьезным и многогранным может быть игровое повествование.
Трейлер то хорош, но какое он отношение имеет к пошаговой блевоте про "муравьёв", какой и будет Divinity.
Поддерживаю позицию Larian: скрепоносцы должны визжать, адекватные люди должны играть.
Ждать от этих соевых повесточников чего то достойного внимания не приходится. Ролик, кстати, бессмысленно жесток и кроме этого не содержит в себе ничего примечательного.
Плохому танцору вечно что-то мешает. А ролик мне понравился. Интересно были претензии касательно защиты прав карликов.
Прикольный трейлер.
Сатанюги
Мы всё понимаем, масленица удалась
Бернингмен)
Шокировало только тех, кто не играл в divinity original sin 2. Ну, или играл пролистывая весь текст. Да возможности лариан тогда не особо позволяли показать всё, что было в тексте. А был там и палач некрофил (который делал из людей послушных зомби и "играл" с ними), пленённая эльфийка (которой вырвали глаза), собаки (которых кормили людьми). И компаньон ящер, Красный Принс, которого спалили на сексе с демонессой и которого г.г может соблазнить. Это всё только в первой главе.
А ещё там были детские кидалки фаерболов в слизней, и тупейшая режиссура
Так то там у всех арки сюжетные классные были ) Но бля сама система ублюдская в том плане, что если ты их все хочшеш пройти от начала до конца это надо игру раз 5 пройти. В Масс эффект 2 например куда грамотнее система была. Даже если компаньён с тобой не бегает - ты всё равно можешь за его сюжетку квесты выполнять. Я наприме от начала до конца знаю арку скелета, ельфики убийцы и на половину у принца ящера. Чё там было у хумана или гнома я вообще понятия не имею хотя игру 2 раза проходил. А ещё красноволосая бард у неё тоже арка клёвая. Когда там особенно свечами души сдуло это вообще офигенный момент.
Это да, бесило. Я ставила мод, который позволяет всех утащить с собой во вторую главу.
только что трейлер пересмотрел и сразу же новость. О как
Быстрее бы демку запустили