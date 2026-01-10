Larian "обязательно рассмотрит" вопрос о выпуске Divinity на Switch 2

Разработчик Baldur's Gate 3, Larian Studios, «обязательно рассмотрит» возможность выпуска своей новой игры Divinity на Switch 2. Эта маленькая надежда для пользователей Nintendo появилась благодаря проведенной Larian AMA-сессии на Reddit. В ходе сессии было задан вопрос о выпуске Divinity, анонсированной на The Game Awards в прошлом месяце, на Switch 2.

Отвечая на этот вопрос, технический директор студии (u/Bert_Larian) отметил, что Larian совсем недавно выпустила Divinity Original Sin 2 на новейшей консоли Nintendo, и добавил, что Larian, несомненно, будет рассматривать Switch 2 в качестве платформы для Divinity.

«Нам очень нравится эта платформа, и мы обязательно рассмотрим Switch 2 как вариант для нашей новой Divinity».

В ходе того же AMA разработчику также был задан вопрос о возможности запуска Divinity на Steam Deck, поскольку кому не понравится такая удобная портативность. Опять же, Берт проявил большой энтузиазм по поводу этой платформы и, так же как студия любит Switch 2, она также любит Steam Deck.

«Поскольку [Baldur's Gate 3] была одной из самых популярных игр на этой платформе, мы сделаем все возможное, чтобы снова выпустить ее на этой платформе», — сказал Берт.

Поскольку Divinity является собственным IP студии, игра не должна столкнуться с теми же препятствиями, которые помешали выпуску Baldur’s Gate 3 на консоли Nintendo.

Ни платформы, ни дата выхода Divinity на данный момент не известны.