Larian отказалась от генеративного ИИ в новой части Divinity

Студия Larian официально прокомментировала использование искусственного интеллекта при разработке новой игры во вселенной Divinity и заверила сообщество, что генеративные нейросети не будут применяться для создания художественных материалов и сюжетных текстов. Решение стало реакцией на недавнюю волну недовольства игроков после заявлений главы студии Свена Винке о допустимости использования ИИ-инструментов в рабочем процессе.
Во время AMA на Reddit Винке подчеркнул, что в Divinity не будет «сгенерированного ИИ» концепт-арта, а также сценарных текстов, включая диалоги и записи в журнале. При этом Larian не отказывается от технологий полностью — команда видит пользу в применении ИИ для ускорения внутренних рабочих процессов и проработки идей, но без прямой замены творчества художников и сценаристов.
Руководитель студии также добавил, что компания не станет использовать генеративные инструменты для создания игровых активов без полной уверенности в легальности тренировочных датасетов и согласия авторов исходных материалов. В случае необходимости ИИ будет обучаться только на собственных ресурсах студии.
Охота на цифровых ведьм. Вот буквально, когда в экспедиции узнали, что там использовали для газетных текстур, то буквально пошел хейт, только вот НИКТО этого не заметил пока не провели дата майнинг, где как раз можно было уже разобрать, что да, оно видно, только при увеличительном стекле. От чего использование ИИ в таких мелких моментах не является чем-то выпиющим, а наоборот явно успростит процесс для других моментов. С другой стороны видно небывалое засилье ии подделками в стиме, где недоразраб даже не удосужился как-то изменить стандартный ии дизайн персонажей и клепает все подрят, вот тут прям моментально игра летит в скрытое, чтоб такое было забыто навсегда.
Да никто не собирается ни от чего отказываться)) ИИ все равно будут применять как минимум например для создания текстур, генерации блоков шаблонного кода и.т.д., вы не поймете где и как он использован. Т.е. тут имеется ввиду, что не будет например использован для создания какой-нибудь иконки или авы для персонажа, то будут люди рисовать. Зато новости стали делать как сенсацию, я так понял теперь на этом каждая студия будет пиариться.
Скипать можно без стыда
А потом, когда их на использовании ии поймают, будут говорить, что это просто заглушки, которые забыли убрать))
Сам ничего против юзания ИИ не имею, еслм чё
Хомячки отмажут в любом случае, если их любимый блогер скажет им отмазывать Ларианов.
На собственных ресурсах пусть обучают и используют. Не проблема. Вот использовать сторонние популярные сервисы, обученные на пиратских материалах - нельзя.
Не мелочитесь - откажитесь от электричества, поселитесь в избе без гвоздей и используйте только старую речь:)))
бедолаги. испугались народного гнева