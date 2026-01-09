Larian отказалась от генеративного ИИ в новой части Divinity

Студия Larian официально прокомментировала использование искусственного интеллекта при разработке новой игры во вселенной Divinity и заверила сообщество, что генеративные нейросети не будут применяться для создания художественных материалов и сюжетных текстов. Решение стало реакцией на недавнюю волну недовольства игроков после заявлений главы студии Свена Винке о допустимости использования ИИ-инструментов в рабочем процессе.

Во время AMA на Reddit Винке подчеркнул, что в Divinity не будет «сгенерированного ИИ» концепт-арта, а также сценарных текстов, включая диалоги и записи в журнале. При этом Larian не отказывается от технологий полностью — команда видит пользу в применении ИИ для ускорения внутренних рабочих процессов и проработки идей, но без прямой замены творчества художников и сценаристов.

Руководитель студии также добавил, что компания не станет использовать генеративные инструменты для создания игровых активов без полной уверенности в легальности тренировочных датасетов и согласия авторов исходных материалов. В случае необходимости ИИ будет обучаться только на собственных ресурсах студии.