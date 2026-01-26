Larian признают, что большая свобода в Divinity может навредить сюжету, но хотят, чтобы игроки сами писали свою историю

Основатель и креативный директор Larian Studios Свен Винке в публичной переписке в социальной сети X затронул один из самых животрепещущих вопросов касательно Divinity: как они собираются совместить нелинейность, свободу выбора и при этом сохранить глубину сюжета? Поводом для дискуссии стал вопрос от преданного фаната, скрывающегося под ником Kebab_Lover.

Игры, сфокусированные на одной истории, такие как God of War или The Last of Us, обладают невероятной повествовательной мощью. Там все заточено под один путь: один тщательно прописанный сюжет, детальные персонажи, и каждый диалог работает на эту единственную историю. Как вы собираетесь расширить игру и свободу игрока, не теряя при этом того же уровня эмоциональной глубины и плотности в каждой отдельной сюжетной ветке?

Свен Винке согласился, что это сложная задача.

Мы действительно стремимся к большей свободе и, как следствие, к большей вариативности. И вы правы - непросто обеспечить, чтобы каждая сюжетная ветвь была одинаково высокого качества. Но мы прилагаем все возможные усилия.

Я считаю, что любые недостатки в повествовании, к которым может привести наш подход, с лихвой компенсируются тем, что игроки понимают: они оказались в той или иной ситуации исключительно из-за своих собственных решений, а не потому, что их насильно загнали на определенный путь.

Другими словами, Larian готовы пойти на некоторые риски, чтобы игроки чувствовали себя настоящими авторами своей истории, а не просто зрителями.