Larian скрывала новую Divinity даже от PlayStation и Xbox

Загадочная статуя, появившаяся в пустыне Мохаве до церемонии The Game Awards, удивила не только зрителей, но и самих владельцев платформ. По словам Свена Винке, основателя и генерального директора Larian Studios, ни PlayStation, ни Xbox не знали, что этот объект связан с новой игрой во франшизе Divinity.

В недавнем интервью Свен Винке объяснил, что проект держался в строжайшей тайне до момента его презентации на мероприятии. Секрет был настолько хорошо сохранен, что платформодержатели узнали о существовании игры вместе со всем миром только во время церемонии.

По словам руководителя, это означает, что Larian ещё даже не начала переговоры о версиях новой Divinity для консолей PS5 или Xbox. «Они узнали об этом только на The Game Awards. Теперь нам нужно сесть и поговорить», — прокомментировал Винке, отметив, что сюрприз оказался забавным даже для самих компаний.

Однако атмосфера была не идеальной. Незадолго до мероприятия в сети начали распространяться данные о регистрации товарных знаков, связанных со статуей, что указывало на то, что Larian работает над новой Divinity. Это привело к преждевременной утечке части анонса, что вызвало недовольство внутри студии.

Тем не менее, Винке подчеркнул положительную реакцию публики, которая оценила символы, представленные в так называемом «Адском камне». По его словам, каждая деталь имеет определённое значение, которое будет объяснено со временем.

В настоящее время проект известен просто как Divinity и станет шестой основной игрой во франшизе, которая не получала новых частей с момента выхода Divinity: Original Sin 2 в 2017 году. Официальное описание обещает более амбициозную RPG с большим масштабом и глубиной, чем в предыдущих играх, разработанную той же командой, которая работала над Baldur's Gate 3.