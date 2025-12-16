ЧАТ ИГРЫ
Larian скрывала новую Divinity даже от PlayStation и Xbox

monk70 monk70

Загадочная статуя, появившаяся в пустыне Мохаве до церемонии The Game Awards, удивила не только зрителей, но и самих владельцев платформ. По словам Свена Винке, основателя и генерального директора Larian Studios, ни PlayStation, ни Xbox не знали, что этот объект связан с новой игрой во франшизе Divinity.

В недавнем интервью Свен Винке объяснил, что проект держался в строжайшей тайне до момента его презентации на мероприятии. Секрет был настолько хорошо сохранен, что платформодержатели узнали о существовании игры вместе со всем миром только во время церемонии.

По словам руководителя, это означает, что Larian ещё даже не начала переговоры о версиях новой Divinity для консолей PS5 или Xbox. «Они узнали об этом только на The Game Awards. Теперь нам нужно сесть и поговорить», — прокомментировал Винке, отметив, что сюрприз оказался забавным даже для самих компаний.

Однако атмосфера была не идеальной. Незадолго до мероприятия в сети начали распространяться данные о регистрации товарных знаков, связанных со статуей, что указывало на то, что Larian работает над новой Divinity. Это привело к преждевременной утечке части анонса, что вызвало недовольство внутри студии.

Тем не менее, Винке подчеркнул положительную реакцию публики, которая оценила символы, представленные в так называемом «Адском камне». По его словам, каждая деталь имеет определённое значение, которое будет объяснено со временем.

В настоящее время проект известен просто как Divinity и станет шестой основной игрой во франшизе, которая не получала новых частей с момента выхода Divinity: Original Sin 2 в 2017 году. Официальное описание обещает более амбициозную RPG с большим масштабом и глубиной, чем в предыдущих играх, разработанную той же командой, которая работала над Baldur's Gate 3.

Tommy451

нашумели так что даже у нас начали делать из этого пропаганду)

12
Mirabell Ivsi

с чего ты решил, что самые крупные проект ААА на миллиарды долларов не являются частью посланий-пропаганды?
Ты думаешь они просто так делают игры, которые влияют на умы?

8
Summor Ner Mirabell Ivsi

Держи, ты обронил:

3
Jesse Faden Mirabell Ivsi

И в интересах играх BG3. То ли ирония, то ли реальное красный нос обронил. ТАк что вот, подобрал, не теряй, пожалуйста

Eclair_93

Он до самого выхода игры теперь пздеть будет? По 150 раз на дню новости.

4
Фигня Гугл

Пару дней или недель иниервью по цитируют. Как обычно

Святой Джо

Хз в чем интрига и в чем смысл всех этих тайн и секретов. Контора предсказуемо клепает одни и теже пошаговые эрпоге много лет и они мало чем отличаются друг от друга концептуально.

3
Рикочико

Я помню Лорд Бритиш о чем-то с Лариан хотел поговорить. Неужели ничего не известно о чем разговор был.

1
Сережаа

Сделали шесть штук дивинити, один бг3 и скрывали что разрабатывают седьмую дивинити. Ведь никто не догадается...

1
Night Driving Avenger

Скажем так, много кто полагал что будет новый IP

Фигня Гугл Night Driving Avenger

Они еще чего то разрабатывают.вот и новая ип

Sneaky Pete
FairUlu

Талантливые люди собираются в гараже и делают что-то в свободное время (с) из истории великих стартапов