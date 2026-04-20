Larian сняла ограничения со своего движка, что позволило Divinity стать ещё масштабнее, чем Baldur's Gate 3

Новая Divinity, грядущая RPG от Larian Studios, будет ещё масштабнее, чем Baldur's Gate 3, и это не просто маркетинговый ход. Берт ван Семмертье, технический директор студии, рассказал в новом выпуске журнала Edge, что собственный движок Larian был полностью обновлён для новой игры, устранив одно из самых значительных технических ограничений, определявших структуру BG3.

Ван Семмертье объяснил, что в Baldur's Gate 3 существовало давнее ограничение в многопользовательском режиме: игроки не могли проходить акты по отдельности. Переходы между актами требовали, чтобы вся группа двигалась вместе, что напрямую влияло на то, как создавался мир и как должна была быть структурирована история.

Одно из ограничений, которое долгое время существовало в многопользовательском режиме, заключалось в том, что игроки не могли переходить между актами поодиночке. Всегда нужно было переходить вместе, группой, и это влияло на то, как мы создавали наш мир и как должна была быть структурирована история.

В новой Divinity ситуация иная.

В следующей итерации нашего движка мы полностью устранили это ограничение. Больше нет ограничений на размер акта.

На практике это означает, что акты в новой игре могут быть настолько обширными, насколько захочет Larian, и, учитывая, что многие игроки легко проводят более 60 часов, исследуя только первый акт BG3, потенциал масштабирования значителен.

Ван Семмертье также затронул важный момент для тех, кто сравнивает Baldur's Gate 3 с другими крупными RPG на рынке: Larian намеренно «немного отстаёт» в плане графической детализации. Это решение обусловлено не недостатком технических возможностей, а скорее сознательной стратегией, позволяющей проектам оставаться в пределах возможностей команды студии, которая исторически начинала с гораздо меньшего числа разработчиков, чем большинство крупных студий в индустрии.

В то же время технический директор подчеркнул ценность наличия собственного движка: «Владение собственным движком позволяет делать практически все, что угодно». Если, например, целью было отрисовать сотни персонажей в одном месте, команда собиралась, чтобы обсудить требования и возможные решения. Обновлённый движок Divinity, используемый в новой Divinity, является именно результатом этой философии постоянной адаптации к потребностям проекта.

Благодаря отсутствию ограничений по размеру персонажей, редактору персонажей, который описывается как ещё более мощный, чем в Baldur's Gate 3, и обновлённому движку, новая Divinity позиционирует себя как самый амбициозный проект Larian на сегодняшний день. Информация о дате релиза пока не разглашается.