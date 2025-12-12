Larian Studios официально представила новую игру - Divinity

После серии загадочных намёков и утечки товарного знака Larian Studios на церемонии The Game Awards состоялся полноценный анонс следующего проекта создателей Baldur’s Gate 3. Игра называется просто Divinity — и сопровождается мрачным, тревожным и крайне кинематографичным трейлером.

Хотя подробностей о самой игре пока почти нет, трейлер задаёт тон будущему проекту. В ролике показан средневековый фестиваль со всевозможными гуляниями, в центре которого — гигантский плетёный человек, приготовленный к сожжению. Внутри оказывается живой человек, закованный в цепи. По мере того как чучело горит, его кровь — или нечто похожее — просачивается через плетение, а на земле распускаются странные кричащие растения. Плетёная конструкция начинает сходить с ума, вокруг раздаются крики, и финальный кадр показывает загадочную статую-божество, о которой фанаты спорили последние недели.

Важно, что это не продолжение Divinity: Original Sin, а возвращение к истокам франшизы Divinity, предшествующей Original Sin. История серии началась с Divine Divinity (2002), затем последовали Beyond Divinity (2004), Divinity 2 (2009) и Divinity: Dragon Commander (2013). В то время как Original Sin и её сиквел были пошаговыми RPG, более ранние игры франшизы ориентировались на экшен-RPG.

С учётом ошеломительного успеха Divinity: Original Sin 2 и феноменального признания Baldur’s Gate 3, внимание к Larian сейчас как никогда велико. И похоже, студия решила вновь подчеркнуть свою авторскую вселенную, предложив игрокам переосмысление классической Divinity.