Larian Studios официально представила новую игру - Divinity

После серии загадочных намёков и утечки товарного знака Larian Studios на церемонии The Game Awards состоялся полноценный анонс следующего проекта создателей Baldur’s Gate 3. Игра называется просто Divinity — и сопровождается мрачным, тревожным и крайне кинематографичным трейлером.
Хотя подробностей о самой игре пока почти нет, трейлер задаёт тон будущему проекту. В ролике показан средневековый фестиваль со всевозможными гуляниями, в центре которого — гигантский плетёный человек, приготовленный к сожжению. Внутри оказывается живой человек, закованный в цепи. По мере того как чучело горит, его кровь — или нечто похожее — просачивается через плетение, а на земле распускаются странные кричащие растения. Плетёная конструкция начинает сходить с ума, вокруг раздаются крики, и финальный кадр показывает загадочную статую-божество, о которой фанаты спорили последние недели.
Важно, что это не продолжение Divinity: Original Sin, а возвращение к истокам франшизы Divinity, предшествующей Original Sin. История серии началась с Divine Divinity (2002), затем последовали Beyond Divinity (2004), Divinity 2 (2009) и Divinity: Dragon Commander (2013). В то время как Original Sin и её сиквел были пошаговыми RPG, более ранние игры франшизы ориентировались на экшен-RPG.
С учётом ошеломительного успеха Divinity: Original Sin 2 и феноменального признания Baldur’s Gate 3, внимание к Larian сейчас как никогда велико. И похоже, студия решила вновь подчеркнуть свою авторскую вселенную, предложив игрокам переосмысление классической Divinity.
Опять пошаг? Делали же когда то и crpg, и action rpg. ps: местные дayны в них даже не играли походу, раз клоунов наставили.
И правильно сделали. Из достойных упоминаний по дивинити: стратегия Dragon Commander и две части DOS
дайте три
по вайбам это помрачнее какого нибудь третьего ведьмака
осталось подождать годика 3
Дивинити так то мрачная по лору. Там жопа полнейшая. Даже в ориджинал син если не обращать внимание на визуал, в игре то п_здец полнейший творится.
Трейлер вообще огонь🔥
Напоминает плетёного человека
Будем ждать!
Ну, лорианы научились на BG3. Теперь нас ждёт трешь угар и содомия. Perfection
Это чё за содомия в ролике . Какая то девка сношается с ящеролюдом . Чё за пздц?
Очердной высер от студии фриковых даунов.
Решили больше не рисковать и снова старую свою франшизу использовать.