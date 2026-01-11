Larian Studios рассказали, что в новой Divinity намеренно будут поощрять хаос в квестах

Студия Larian Studios рассказала о подходе к разработке новой Divinity, над которой команда работает после выхода Baldur’s Gate 3. Разработчики намеренно делают ставку на хаос и нестандартные действия игроков.

Сценарист Адам Смит рассказал, что при создании контента разработчики специально тестируют ситуации «не по порядку» и ищут способы сломать их «в любом виде». «Первое, что мы делаем при тестировании, — это нарушаем последовательность событий, проверяем крайние варианты и смотрим, насколько далеко можно зайти», — пояснил он.

Особое удовольствие команда получает, когда игроки уходят далеко от намеченного маршрута и обнаруживают контент, подготовленный специально для таких случаев. «Самое большое удовольствие — видеть, как кто-то заходит настолько далеко, что думает, что мы их потеряли, а затем натыкается на что-то, созданное для него», — добавил Смит.

Несмотря на огромное количество выборов, последствий и мелких переменных, игры Larian редко разваливаются под собственным весом. Разработчики ведут подробную документацию решений и постоянно играют в собственный проект, чтобы добавлять опции, которые сами хотели бы видеть как игроки.

Каждая ситуация создаётся совместной работой сценаристов, скриптеров, дизайнеров уровней, художников и специалистов по бою. Команда не работает изолированно: сотрудничество и повторные правки позволяют поддерживать целостность мира и его реакцию на действия игрока.