Larian Studios рассказали, что в новой Divinity намеренно будут поощрять хаос в квестах

Студия Larian Studios рассказала о подходе к разработке новой Divinity, над которой команда работает после выхода Baldur’s Gate 3. Разработчики намеренно делают ставку на хаос и нестандартные действия игроков.
Сценарист Адам Смит рассказал, что при создании контента разработчики специально тестируют ситуации «не по порядку» и ищут способы сломать их «в любом виде». «Первое, что мы делаем при тестировании, — это нарушаем последовательность событий, проверяем крайние варианты и смотрим, насколько далеко можно зайти», — пояснил он.
Особое удовольствие команда получает, когда игроки уходят далеко от намеченного маршрута и обнаруживают контент, подготовленный специально для таких случаев. «Самое большое удовольствие — видеть, как кто-то заходит настолько далеко, что думает, что мы их потеряли, а затем натыкается на что-то, созданное для него», — добавил Смит.
Несмотря на огромное количество выборов, последствий и мелких переменных, игры Larian редко разваливаются под собственным весом. Разработчики ведут подробную документацию решений и постоянно играют в собственный проект, чтобы добавлять опции, которые сами хотели бы видеть как игроки.
Каждая ситуация создаётся совместной работой сценаристов, скриптеров, дизайнеров уровней, художников и специалистов по бою. Команда не работает изолированно: сотрудничество и повторные правки позволяют поддерживать целостность мира и его реакцию на действия игрока.
Ухх, скорее бы медведю в гудок присунуть🥵
О-хо-хо😁
Надеюсь, Свинка вспомнит, что он в первую очередь РПГ делает, а не песочницу с модами и запилит нормальный ролеплей и сюжет, а не как в бочках калах 3, где твои действия ни на что не влияют фактом и игра всего две концовки имеет независимо от твоих действий
После того как ты
Так и напиши им и попроси, здесь они не прочитают твои важные замечания)
Ну как бы они и так делают РПГ, в добавок чем тебе песочница не нравится, они это еще дос1 успешно делают. Твой действия еще как влияют на последствия, хоть и финал частично общим выходит (уничтожением или контролем мегамозга), однако довольно таки не мало видов финала я бы сказал (от полного контроля за разных персон, или свободы, или Баал концовки, есть зверские версии концовок, есть добрые, выбирай не хочу, попробуй последнюю версию переиграть, особенно на что-то злое и дикое, щас концовки расширили я бы сказал не слабо.
Вот по этому они берут и ломаются прямо во время игры. Отвечаю у меня что в дивинити что В БГ были квесты которые просто поломались и я не смог их нормально завершить и это только в их играх такая дичь. В любой другой рпг ты можешь квест взять и квест сдать. А тут чё угодно может произойти. На ключевого персонажа упадёт как-нибудь камень и всё и ты обломался.
Ну разве не прелесть? нет этого заветного
просто убили челика и продолжаем жить)
Прикольно бы еще как-то важных ключевых сюжетных НПЦ убить, чтобы и сюжет кардинально изменился бы, вот это я бы понял полная свобода.
Еще бы они свою безудержную фантазию применили к концовкам, цены бы им не было.
В БГ3 мой "grand desighn" они не смогли предусмотреть. У меня был план соблюсти договор с Рафаэлем (он Рафаэль. Рафаил это ангельское имя, привет переводчикам) и отдать ему корону, но камушки оставить себе. Получился бы мой личный архидьявол на побегушках, ммм.
Или, как вариант, Гейл там всё разорялся, что может её починить. Ну так можно было дать ему её починить, а в последний момент поступить, как с принцем щупалец: тык-тык, и корона моя.
Да масса вариантов, но в итоге, несмотря на все свои обещания тысяч вариантов, нам предоставили всего 2: остаться из грязи в грязи, либо воссесть на летающем мозге, с которого тебя найдутся масса желающих скинуть, включая самих богов, ибо это уже перебор, папа одобрит любое вмешательство.
Вот такого разнообразия хочется, всеобъемлющего, судьбоносного, а не "сломать бочку или скинуть ее на головы негодяев".
Видишь там ящерица на бочке сидит вижу надо метнуть фаербол😂
3 акт Балдуры на релизе передает привет сказкам про устойчивость кода
То есть, твори что хочешь, а будет только лучше.
Я,как и в детстве,всё-таки люблю порядок.Хаосом легче управлять(с).Я настолько "опорядочился",что с огромным трудом прохожу простенькие квесты.Я-казуал,и хаос для меня непонятен.
А я люблю в первый раз проходить "правильно", как бы лично мне хотелось, ибо я, несмотря на многолетнее обитание на ПГ, все же остаюсь хорошим, добрым человеком. А во второе прохождение дать волю "темной стороне". Так вот, второе прохождение БГ3 у меня лично было заброшено) Ибо ну реально, слишком недружелюбна игра ко злу. Даже 69 с Минтарой не спасло...