Larian займётся лучшей оптимизацией Divinity в раннем доступе из-за роста цен на ОЗУ и SSD

Оптимизация Divinity неожиданно стала приоритетной задачей для Larian Studios, поскольку стремительный рост цен на оборудование нарушает долгосрочные планы разработки следующей ролевой игры студии. По словам генерального директора Larian Свена Винке, растущая стоимость оперативной памяти и SSD-накопителей вынуждает команду проводить глубокую техническую работу гораздо раньше, чем планировалось, что меняет ход разработки Divinity в рамках раннего доступа.
Эти комментарии были сделаны во время интервью с TheGamer, где Винке описал рынок оборудования, непохожий ни на один из тех, с которыми студия сталкивалась ранее. Цены на память и хранилища, долгое время считавшиеся достаточно предсказуемыми для планирования, стали нестабильными из-за глобального дефицита и ускоряющегося спроса на инфраструктуру ИИ. Эта нестабильность имеет немедленные последствия для студий, разрабатывающих масштабные игры для ПК, предназначенные для многолетнего пребывания в раннем доступе.
Интересно, что ещё одна проблема — это цены на оперативную память и SSD-накопители, и, чёрт возьми, это просто невероятно, у нас никогда раньше не было ничего подобного.
Для Larian проблема не ограничивается только стоимостью. Архитектура игры для долгосрочного релиза в раннем доступе должна учитывать будущие стандарты аппаратного обеспечения, при этом обеспечивая хорошую работу на современных системах. Традиционно студии могли полагаться на постоянное улучшение потребительского оборудования и снижение цен, чтобы компенсировать некоторые неэффективности на ранних этапах. Винке говорит, что эти предположения больше не работают.
Это разрушает все ваши прогнозы, потому что обычно вы знаете кривые и можете защитить оборудование. Это будет интересная ситуация. Это означает, что, скорее всего, нам уже нужно будет проделать большую работу по оптимизации в раннем доступе, которую мы не обязательно хотели делать на тот момент.
Этот сдвиг влияет как на планирование, так и на творческие приоритеты. Оптимизация обычно откладывается на более поздние этапы разработки, когда системы, визуальные эффекты и контент стабилизируются. Выполнение этой работы на более ранних этапах может замедлить итерации и закрепить технические решения раньше, чем планировалось. Для студии, известной своей реактивной разработкой и системной глубиной, этот компромисс имеет существенное значение.
Гениально. Значит изначальный план был забить болт на код и выехать за счет того что челядь обновит компы. А теперь когда плашка оперативки стоит как почка Свен внезапно прозрел и решил что игру все таки придется оптимизировать. Сами же юзают нейронки которые и создали этот дефицит а теперь ноют.
Бг3 в раннем доступе был точно такой же как и на релизе по оптимизации. Нейронки юзают для того, что бы черпать вдохновение, жаль тебе полупокеру никогда не узнать, что это такое.
Ты, маня, таблетки принять забыл или у тебя оптимизация это 15 фпс в Нижнем городе на условной 3070 и утечки памяти, от которых экзешник вешается спустя час игры? О да, нейронки им знатно нашептали видимо, именно ИИ подсказал вырезать к чертям Верхний город, Авернус и нормальные эпилоги, оставив вместо обещанных 17000 концовок 2 стула с бинарным выбором уровня пук-среньк. Гениальное вдохновение превратить сRPG в дейт сим для пубертатных яошниц, где забагованные спутники лезут в штаны через 5 минут знакомства, а их квестовые ветки обрываются в пустоту, потому что сценаристы выдохлись на 1 акте. Иди наверни еще лопату шедеврального кала, где 3 акт работает хуже альфы, и расскажи нам про вдохновение, хомячок, пока Свен тебе лапшу про полировку вешает
Я проходил на 3070, где там были 15 фпс или утечки памяти? Совсем головой поехал? Еще и тейк про 17000 концовок придумал, когда речь шла о их вариативности, все 3 акта были одинаково хороши, пусть 2 акт и показался наиболее насыщенным, но он и более маленький был
Игроки хотели бы заняться лучшим тестированием Divinity в раннем доступе из-за роста цен на ОЗУ и SSD ))
Вот оказывается почему все забили на оптимизацию, память и ССД слишком дешёвые были, а мы все думали что от лени.
проста это может значит что игры разрабатвались со взглядом будущее на новое железо и что оно будет доступно к покупке на момент выхода - например под 32гб в минималках и карту с 16гб врам уровня 5080 и рекомедумемые 64-94гб и крту 32 гб какую то футуристичную через 5 лет на 32гб а тут типа если нового железа не будет придется век делать под 3 ядра 3 гига игровую видеокарту с 256мб пек-пек
Теперь придётся попотеть, что бы купили.
Опять ранний доступ...
как-же мило...всё для покупателя
Хитро. Знает на чем попиарится чтобы залутать классы от игроков)
он то знает. А другим просто пох, они и дальше лепят свои неоптимизированные поделки на УЕ5. Потом удивляются - "а что случилось, что нас так на руках не носят, как его, а?
А что теперь делать тем играм, который уже вышли на UE5?))
такая оптимизация сдается мну урезания тектурок и даунгрейды обычна. или загрузки кадждые 5 метров