Larian заметила что фанаты пересматривают "горячие" сцены из Divinity чаще всего

Студия Larian Studios с юмором отреагировала на неожиданную статистику по трейлеру своей новой игры во вселенной Divinity. Как выяснилось, зрители чаще всего возвращаются к самым откровенным моментам ролика.
Издательский директор компании Майкл Даус, известный в соцсетях как Cromwelp, поделился фрагментом внутреннего обсуждения команды. Разработчики обратили внимание, что наиболее пересматриваемыми эпизодами на YouTube оказались сцены с интимным подтекстом — именно они собрали больше всего повторных просмотров.
По словам Дауса, это «очень важные выводы», хотя тон публикации явно был шутливым. Внутри команды, судя по всему, тоже отнеслись к ситуации с иронией.
Подобная реакция аудитории неудивительна: ранее похожий ажиотаж сопровождал релиз Baldur's Gate 3, где отдельные романтические сцены стали вирусными и активно обсуждались в сообществе. В случае с Divinity студия также не скрывает, что делает ставку на взрослые темы, мрачную атмосферу и свободу самовыражения.
При этом Даус ранее подчеркивал, что цель подобных сцен — не эпатаж ради эпатажа, а создание цельного и многослойного мира. Судя по статистике просмотров, игроки не только приняли такой подход, но и проявили к нему особый интерес.
из-за новости взял и посмотрел только что трейлер... какое же сильное отвращение вызывает! немного не по себе что люди чаще всего пересматривают такое.
Потому что мы любим межрасовый секс
лайк если будешь играть за огромного орка/ящера чисто ради того чтобы отжарить белокожую эльфийку (хотя они в этой вселенной страшненькие) узнаем сколько нас
Ждём лучший симулятор свиданий в индустрии с пошаговой боевкой
Инквизиция у нас в крови