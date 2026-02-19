Larian заметила что фанаты пересматривают "горячие" сцены из Divinity чаще всего

Студия Larian Studios с юмором отреагировала на неожиданную статистику по трейлеру своей новой игры во вселенной Divinity. Как выяснилось, зрители чаще всего возвращаются к самым откровенным моментам ролика.

Издательский директор компании Майкл Даус, известный в соцсетях как Cromwelp, поделился фрагментом внутреннего обсуждения команды. Разработчики обратили внимание, что наиболее пересматриваемыми эпизодами на YouTube оказались сцены с интимным подтекстом — именно они собрали больше всего повторных просмотров.

По словам Дауса, это «очень важные выводы», хотя тон публикации явно был шутливым. Внутри команды, судя по всему, тоже отнеслись к ситуации с иронией.

Подобная реакция аудитории неудивительна: ранее похожий ажиотаж сопровождал релиз Baldur's Gate 3, где отдельные романтические сцены стали вирусными и активно обсуждались в сообществе. В случае с Divinity студия также не скрывает, что делает ставку на взрослые темы, мрачную атмосферу и свободу самовыражения.

При этом Даус ранее подчеркивал, что цель подобных сцен — не эпатаж ради эпатажа, а создание цельного и многослойного мира. Судя по статистике просмотров, игроки не только приняли такой подход, но и проявили к нему особый интерес.