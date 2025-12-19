Легенда D&D встал на защиту Larian Studios: соавтор настольной классики призвал фанатов сбавить тон в спорах об ИИ

Один из создателей оригинального Dungeons & Dragons Роберт Кунц публично поддержал студию Larian Studios на фоне волны критики из-за использования ИИ в разработке новой Divinity. По его словам, реакция части сообщества выглядит чрезмерной и несправедливой по отношению к разработчикам.
Поводом для дискуссии стало признание Larian в том, что искусственный интеллект применялся для концепт-арта и временных текстов на ранних этапах разработки. При этом студия отдельно подчеркнула: в финальной версии игры не будет ИИ-сгенерированного контента. Несмотря на это, часть фанатов резко отреагировала на сам факт экспериментов с технологией.
Кунц, работавший над D&D ещё в 1970-х и считающийся одной из ключевых фигур в истории RPG, призвал игроков немного смягчиться и проявить больше уважения к тем, кто годами трудится над играми. Он отметил, что ему неприятно видеть, как главу Larian Свена Винке выставляют чужаком, хотя его вклад в жанр очевиден.
В более развернутом комментарии Кунц заявил, что RPG-сообщество, которое он помогал формировать десятилетия назад, раньше было куда более благодарным и цивилизованным. По его мнению, часть критики сегодня — это не конструктивный диалог, а попытка разжечь скандал.
Свен Винке ранее признавал, что тема ИИ вызывает сильные эмоции, но подчеркивал: отказ от изучения новых технологий был бы безответственным. Он также пообещал подробнее объяснить позицию студии в рамках открытой сессии вопросов и ответов.
А вот некоторые фотошоп используют, а не от руки рисуют. Бейте их, насмехайтесь над ними!
ещё б он не заступился за руку его кормящую
Хочется людям Larian наказать, измазать дерьмом, а то слишком чистые и правильные, что аж раздражает.
Целиком и полностью согласен - современное поколение геймеров, ( мы ведь о них в частности ), совсем уже оборзели и крушат всё и вся там где этого делать откровенно ненужно, так как несправедливо. Вонючим в комментариях лишь бы поорать, но они не понимают что сами же себе в колесо ставят палку, упадут с этого "велосипеда самомнения" и ударятся лицом сугубо в соулс игры и всякие дро**льни по типу Roblox. Нужно понимать грани, даже в критике.