Легенда D&D встал на защиту Larian Studios: соавтор настольной классики призвал фанатов сбавить тон в спорах об ИИ

Один из создателей оригинального Dungeons & Dragons Роберт Кунц публично поддержал студию Larian Studios на фоне волны критики из-за использования ИИ в разработке новой Divinity. По его словам, реакция части сообщества выглядит чрезмерной и несправедливой по отношению к разработчикам.

Поводом для дискуссии стало признание Larian в том, что искусственный интеллект применялся для концепт-арта и временных текстов на ранних этапах разработки. При этом студия отдельно подчеркнула: в финальной версии игры не будет ИИ-сгенерированного контента. Несмотря на это, часть фанатов резко отреагировала на сам факт экспериментов с технологией.

Кунц, работавший над D&D ещё в 1970-х и считающийся одной из ключевых фигур в истории RPG, призвал игроков немного смягчиться и проявить больше уважения к тем, кто годами трудится над играми. Он отметил, что ему неприятно видеть, как главу Larian Свена Винке выставляют чужаком, хотя его вклад в жанр очевиден.

В более развернутом комментарии Кунц заявил, что RPG-сообщество, которое он помогал формировать десятилетия назад, раньше было куда более благодарным и цивилизованным. По его мнению, часть критики сегодня — это не конструктивный диалог, а попытка разжечь скандал.

Свен Винке ранее признавал, что тема ИИ вызывает сильные эмоции, но подчеркивал: отказ от изучения новых технологий был бы безответственным. Он также пообещал подробнее объяснить позицию студии в рамках открытой сессии вопросов и ответов.