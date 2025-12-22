ЧАТ ИГРЫ
Divinity TBA
Ролевая, Пошаговая, Вид сверху, Фэнтези
8.2 91 оценка

Один аспект Divinity уже готов. В игре также будут присутствовать романтические линии

monk70 monk70

Генеральный директор Larian Studio, Свен Винке, рассказал, что работа над сценарием Divinity находится на очень продвинутой стадии. Большинство компаньонов, которые присоединятся к команде в игре, не только написаны, но и выбраны актёры на роли. Создатели хотят повторить успех своей последней игры, в которой эти блестяще написанные компаньоны были сердцем всего приключения.

Однако то, что персонажи уже утверждены, не означает, что ничего не изменится. Винке объясняет, что процесс создания персонажей очень гибкий, как это было с Baldur's Gate 3. Актёры оказывают огромное влияние на окончательный облик персонажа. Часто личность или стиль актёра побуждают создателей вносить изменения в сценарий, чтобы виртуальный персонаж лучше соответствовал человеку, его играющему.

В игре также будут присутствовать романтические темы. Студия снова наняла профессиональных координаторов интимных сцен, чтобы обеспечить комфорт актёров на съёмочной площадке во время более смелых сцен. Глава Larian Studios не хотел раскрывать слишком много подробностей, но кратко упомянул, что некоторые отношения в новой Divinity будут «очень интимными», предполагая, что разработчики по-прежнему сосредоточены на зрелых и глубоких отношениях между персонажами.

Комментарии:  24
Иваныч из Тулы
21
ZAUSA

Нууууу, как быыыыы, это может быть без кекса или с ним, но и с геями.

1
unknoun

С козырей зашли

Кей Овальд

Но антигей мод ждём.

13
Corpsegrinder

Главное , чтобы дырявых по минимуму было. А то желания проходить за "злого педика" нет.

10
Даздрасен Дыклоп

Свинка, ты же прогрессивный пчёл, овечку и ишака добавь.

10
Игнатий Лапкин

Урааа,романсы в РПГ это прям важный элемент я считаю👍🙂

8
Satana Mogila

Не видел еще хорошо прописанного романа в рпг. Это всегда кринж какой-то который по сути сводится к "ты че меня любишь? Я тоже тебя"

8
ratte88

Угу. Особенно когда чуть ли не в первый день знакомаста тебе пол лагеря предгалает в палатке уединиться.

Авраам Линкольн
Недавно была новость, что в студии Ларианов происходит полная содомия: транс женщины делают каминг-ауты, мужчины трогают их за члены, наверняка потом они все вместе совокупляются друг с другом! Интересно с кем же секс будет в этот раз? В Балде Гея 3 был и с геями, и с лeсбами, и с трaнсами, и даже с животными! В Дивинити, скорее всего, будет все тоже самое, плюс добавят ещё больше секса с животными, немного некрофилии, копрофилии и возможно пeдофилии! Содом и Гоморра это второе название Ларианов!

6
Renslayer

Ну и фантазии у нынешних мужиков пошли

2
Авраам Линкольн Renslayer

Я сам в шоке! Раньше таких "мужиков" закрывали в психиатрических лечебницах, а сейчас их берут в разработчики, где они делают каминг-ауты, что являются транс-женщинами и разрабатывают всякие повесточные Балды Геев 3! Нынешние мужики уже не те пошли, тут полностью с тобой согласен.

4
FretfulDoctor

Я смотрю ты как читал только заголовки "новостей", так и читаешь.

Mihanbo

смотрю тут многие прям гейла романсили,или нигера)может медведя?))) я от романсил шадовку и норм)ну или минтару,тоже норм,в этом и прелесть балды,хочешь извращений,пжлст,а хочешь норм отношений,получай!...

6
FretfulDoctor
смотрю тут многие прям гейла романсили,или нигера)может медведя?)))

Что поделаешь что 90% таких комментариев латентный.

3
Ganwor

Я играла за женщину. Астарион сразу оттолкнул своей еб...нцой, Уилл под каблуком своей хозяйки. Так что остаётся только Гейл.

Neko-Aheron

Если там будет секси демонюшек, я за :3

猫女 не сделают, к сожалению (((

2
LethalApple

Кто бы сомневался. Сейчас опять всю гомосечную мерзость понакидают на каждом шагу - нравится, не нравится...

2
