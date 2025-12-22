Один аспект Divinity уже готов. В игре также будут присутствовать романтические линии

Генеральный директор Larian Studio, Свен Винке, рассказал, что работа над сценарием Divinity находится на очень продвинутой стадии. Большинство компаньонов, которые присоединятся к команде в игре, не только написаны, но и выбраны актёры на роли. Создатели хотят повторить успех своей последней игры, в которой эти блестяще написанные компаньоны были сердцем всего приключения.
Однако то, что персонажи уже утверждены, не означает, что ничего не изменится. Винке объясняет, что процесс создания персонажей очень гибкий, как это было с Baldur's Gate 3. Актёры оказывают огромное влияние на окончательный облик персонажа. Часто личность или стиль актёра побуждают создателей вносить изменения в сценарий, чтобы виртуальный персонаж лучше соответствовал человеку, его играющему.
В игре также будут присутствовать романтические темы. Студия снова наняла профессиональных координаторов интимных сцен, чтобы обеспечить комфорт актёров на съёмочной площадке во время более смелых сцен. Глава Larian Studios не хотел раскрывать слишком много подробностей, но кратко упомянул, что некоторые отношения в новой Divinity будут «очень интимными», предполагая, что разработчики по-прежнему сосредоточены на зрелых и глубоких отношениях между персонажами.
