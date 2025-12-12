По словам Свена Винке, Divinity станет крупнейшей и самой амбициозной игрой Larian

Сегодня в рамках церемонии The Game Awards студия Larian официально представила свою новую игру во франшизе Divinity:
Несмотря на то, что помимо трейлера студия пока не поделилась конкретными деталями проекта, некоторые интересные подробности разработчики всё-таки сообщили: Свен Винке утверждает, что Divinity станет крупнейшей и самой амбициозной игрой Larian.
Дата выхода игры и платформы на данный момент неизвестны.
Где-то среди тонны новостей о Балдурс Гейт мелькала новость, что их следующая игра будет менее амбициозная, а тут во как
да это ведь стандарная фраза для любой студии. деаешь новую игру - обязательно скажи что она сама яамбюициозная иначе всем на неё будет плевать. в общем на нвоости от лариан пока что можно даже не смотреть. плка геймплейкадры не выкатят официальные
Эм... это минус. Сколько часов, 500?
Как ДАФэйспалмгард? // Руслан Варнин
Вдруг они наконец уйдут от мультяшности и карикатурности, было бы хорошо.
дед в сияющих доспехах опять разошёлся
можно не надо изометрическую хрень.надеюсь модели там не будут атрофированными как в ориджинс и они будут ближе ко второй части.опять какие то сектанты и содомия
Если игра будет от 3го лица как дивинити 2 , то готике ремейк придется не сладко,но прикол в том,что готика выходит в марте 26 года где то ,а игра лариан ваще хз когда