По словам Свена Винке, Divinity станет крупнейшей и самой амбициозной игрой Larian

Сегодня в рамках церемонии The Game Awards студия Larian официально представила свою новую игру во франшизе Divinity:

Несмотря на то, что помимо трейлера студия пока не поделилась конкретными деталями проекта, некоторые интересные подробности разработчики всё-таки сообщили: Свен Винке утверждает, что Divinity станет крупнейшей и самой амбициозной игрой Larian.

Дата выхода игры и платформы на данный момент неизвестны.