Divinity TBA
Ролевая, Пошаговая, Вид сверху, Фэнтези
8.2 17 оценок

По словам Свена Винке, Divinity станет крупнейшей и самой амбициозной игрой Larian

AceTheKing AceTheKing

Сегодня в рамках церемонии The Game Awards студия Larian официально представила свою новую игру во франшизе Divinity:

Larian Studios официально представила новую игру - Divinity

Несмотря на то, что помимо трейлера студия пока не поделилась конкретными деталями проекта, некоторые интересные подробности разработчики всё-таки сообщили: Свен Винке утверждает, что Divinity станет крупнейшей и самой амбициозной игрой Larian.

Дата выхода игры и платформы на данный момент неизвестны.

Комментарии:  8
Sorsh

Где-то среди тонны новостей о Балдурс Гейт мелькала новость, что их следующая игра будет менее амбициозная, а тут во как

нитгитлистер

да это ведь стандарная фраза для любой студии. деаешь новую игру - обязательно скажи что она сама яамбюициозная иначе всем на неё будет плевать. в общем на нвоости от лариан пока что можно даже не смотреть. плка геймплейкадры не выкатят официальные

Кей Овальд

Эм... это минус. Сколько часов, 500?

Пользователь ВКонтакте

Как ДАФэйспалмгард? // Руслан Варнин

Иваныч из Тулы

Вдруг они наконец уйдут от мультяшности и карикатурности, было бы хорошо.

Юрий Пенкин

дед в сияющих доспехах опять разошёлся

pandore

можно не надо изометрическую хрень.надеюсь модели там не будут атрофированными как в ориджинс и они будут ближе ко второй части.опять какие то сектанты и содомия

ЧикаПанаЧикаТана

Если игра будет от 3го лица как дивинити 2 , то готике ремейк придется не сладко,но прикол в том,что готика выходит в марте 26 года где то ,а игра лариан ваще хз когда