Разработчики Divinity с юмором отвергли использование ИИ для создания тел персонажей

Студия Larian Studios неожиданно поставила точку в странном, но обсуждаемом вопросе вокруг своей следующей RPG во вселенной Divinity. Технический директор по анимации Рикардо Айаста с юмором заявил, что в игре не появятся генерируемые ИИ гениталии — все модели будут созданы вручную.

Поводом стала шутка одного из фанатов во время AMA-сессии в соцсетях, который предположил, что расы в игре могут получить «сгенерированные ИИ детали тела ниже пояса». Айаста отреагировал прямо, пообещав, что всё подобное в Divinity будет «сделано вручную и с любовью».

На фоне этого Larian вновь напомнила о своей позиции по ИИ. Ранее студия признала, что экспериментировала с генеративными инструментами для черновых задач, но отказалась от их использования в концепт-арте и финальном контенте. По словам главы студии Свена Винке, ИИ может применяться лишь для ускорения внутренних процессов, а не для создания контента, который видят игроки.

Новая Divinity пока находится на ранней стадии разработки, но Larian подчёркивает: игру делают в традиционном для студии стиле — с ручной проработкой, вниманием к деталям и без замены творчества алгоритмами.