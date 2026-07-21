Разработка новой Divinity может остановиться! А всё из-за победы Испании на чемпионате мира по футболу

Финал чемпионата мира по футболу 2026 года внес неожиданные коррективы в расписание одной из самых известных игровых студий. Победа сборной Испании не только вывел фанатов "погонять в мяч" на улицы, но и стал официальным поводом для внеочередного выходного у разработчиков следующей крупной RPG от Larian Studios.

Накануне сборная Испании завоевала свой второй чемпионский титул, одолев аргентинцев со счетом 1:0 по итогам изматывающих 120 минут матча. Поскольку финал проходил в воскресенье, вполне естественно, что бурные ночные празднования сделали рабочий понедельник в Испании физически невыполнимым.

Глава Larian Studios Свен Винке, создатель Baldur's Gate 3 и вселенной Divinity, решил войти в положение своих сотрудников. На своей странице в социальной сети X он оставил весьма позитивное послание:

Лучшая команда на чемпионате мира выиграла этот чемпионат мира. Честно говоря, я вообще не ожидаю, что завтра хоть кто-нибудь из сотрудников студии в Барселоне появится на работе. Мои поздравления!

Подобный жест от руководства особенно примечателен тем, что сам Винке родом из Бельгии. Еще 11 июля, когда именно испанская сборная выбила бельгийскую команду из турнира, генеральный директор не стал таить обид и публично поздравил своих коллег из барселонского филиала Larian, отметив, что они заслужили право на вечеринку.

Прямо сейчас несколько подразделений Larian Studios, включая филиал в Барселоне, активно работают над совершенно новой полноценной игрой в серии Divinity. Очевидно, что один день простоя из-за национального праздника в Испании глобально не повредит релизным графикам, поэтому главное чтобы разработчики не сильно увлеклись празднование победы своей команды и это действительно ограничилось одним днём.