Романтические отношения, компаньоны, лагеря, кооператив, игровой движок и особенности - много подробностей о Divinity

Во время недавней сессии вопросов и ответов (AMA) на Reddit компания Larian поделилась многими важными подробностями о своем последнем проекте, Divinity.
Ключевые сотрудники студии, включая генерального директора Свена Винке, присутствовали на мероприятии, чтобы ответить на вопросы фанатов, в том числе об использовании искусственного интеллекта и направлении развития игры.
Поддержка Divinity Engine и модов
- Новая игра создаётся на собственном движке Divinity Engine, который разрабатывается студией с 2014 года.
- Для нового проекта движок претерпел «значительные изменения», что говорит о том, что механика не будет идентична механике Baldur's Gate 3.
- Официальная поддержка модификаций подтверждена, хотя разработчики отмечают, что эти инструменты могут быть не готовы к дню выхода игры.
- Система управления останется верной существующим решениям Larian — игра не будет предлагать нативную поддержку клавиш WASD, выбрав гибридное управление камерой.
Игровой мир, расы и компаньоны
- Игра разворачивается в той же вселенной, что и Divinity: Original Sin 2, но сюжет задуман как самостоятельная история.
- Анализ трейлера и заявления разработчиков указывают на то, что игроки смогут выбирать из таких рас, как люди, эльфы, гномы, орки, ящеры и, вероятно, полурослики.
- В игре вернётся система отдыха в лагере, позволяющая игрокам строить глубокие отношения со своими спутниками.
- В связи с отступлением от правил Dungeons & Dragons, система отдыха в лагере больше не будет привязана к пополнению ячеек заклинаний.
Разработка, романтические отношения и новые механики
- Divinity в настоящее время находится в стадии активной разработки, и к команде композиторов снова присоединился Борислав Славов, получивший награду за саундтрек к Baldur's Gate 3.
- Ожидается, что система романтических отношений будет ещё более обширной и эмоционально сложной, чем в предыдущих хитах студии.
- Создатели подтвердили, что одним из вариантов романтических отношений будет персонаж-ящер.
- Предполагается введение механики плавания, о чем свидетельствуют заявления дизайнеров относительно функций, отсутствовавших в предыдущих играх Larian.
- Кооперативный режим будет доступен с момента запуска, хотя целевой размер команды пока остаётся загадкой.
Говорят, что игра предложит более приземлённую атмосферу, чем предыдущие релизы студии, хотя и сохранит фирменный юмор Larian. Разработчики обещают игрокам значительную свободу в создании персонажа, включая возможность играть за злодея, который оставит мир в гораздо худшем состоянии, чем он его застал. Хотя разработка уже ведётся, студия пока не готова показать геймплейные кадры широкой аудитории.
Ждём с относительным оптимизмом и верим, что игра будет улучшенной компиляцией всех идей из предыдущих игр!
Медведю в туза пробить можно будет?