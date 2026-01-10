Романтические отношения, компаньоны, лагеря, кооператив, игровой движок и особенности - много подробностей о Divinity

Во время недавней сессии вопросов и ответов (AMA) на Reddit компания Larian поделилась многими важными подробностями о своем последнем проекте, Divinity.

Ключевые сотрудники студии, включая генерального директора Свена Винке, присутствовали на мероприятии, чтобы ответить на вопросы фанатов, в том числе об использовании искусственного интеллекта и направлении развития игры.

Поддержка Divinity Engine и модов

Новая игра создаётся на собственном движке Divinity Engine, который разрабатывается студией с 2014 года.

Для нового проекта движок претерпел «значительные изменения», что говорит о том, что механика не будет идентична механике Baldur's Gate 3.

Официальная поддержка модификаций подтверждена, хотя разработчики отмечают, что эти инструменты могут быть не готовы к дню выхода игры.

Система управления останется верной существующим решениям Larian — игра не будет предлагать нативную поддержку клавиш WASD, выбрав гибридное управление камерой.

Игровой мир, расы и компаньоны

Игра разворачивается в той же вселенной, что и Divinity: Original Sin 2, но сюжет задуман как самостоятельная история.

Анализ трейлера и заявления разработчиков указывают на то, что игроки смогут выбирать из таких рас, как люди, эльфы, гномы, орки, ящеры и, вероятно, полурослики.

В игре вернётся система отдыха в лагере, позволяющая игрокам строить глубокие отношения со своими спутниками.

В связи с отступлением от правил Dungeons & Dragons, система отдыха в лагере больше не будет привязана к пополнению ячеек заклинаний.

Разработка, романтические отношения и новые механики

Divinity в настоящее время находится в стадии активной разработки, и к команде композиторов снова присоединился Борислав Славов, получивший награду за саундтрек к Baldur's Gate 3.

Ожидается, что система романтических отношений будет ещё более обширной и эмоционально сложной, чем в предыдущих хитах студии.

Создатели подтвердили, что одним из вариантов романтических отношений будет персонаж-ящер.

Предполагается введение механики плавания, о чем свидетельствуют заявления дизайнеров относительно функций, отсутствовавших в предыдущих играх Larian.

Кооперативный режим будет доступен с момента запуска, хотя целевой размер команды пока остаётся загадкой.

Говорят, что игра предложит более приземлённую атмосферу, чем предыдущие релизы студии, хотя и сохранит фирменный юмор Larian. Разработчики обещают игрокам значительную свободу в создании персонажа, включая возможность играть за злодея, который оставит мир в гораздо худшем состоянии, чем он его застал. Хотя разработка уже ведётся, студия пока не готова показать геймплейные кадры широкой аудитории.