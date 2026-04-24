Создатели Baldur's Gate 3 хотят обрушить Steam новой игрой

Студия Larian не скрывает амбиций по поводу своей следующей RPG во вселенной Divinity. После оглушительного успеха Baldur’s Gate 3 разработчики нацелились не просто повторить результат, а заметно его превзойти — как по масштабу, так и по влиянию на индустрию.

Издательский директор компании Майкл Даус вспомнил запуск Baldur’s Gate 3, который в свое время вызвал серьезную нагрузку на серверы Steam. По его словам, команда даже проверяла ситуацию вместе с Valve, чтобы убедиться, что это не преувеличение. Однако теперь он шутливо отмечает: в следующий раз хотелось бы «ударить еще сильнее».

Новая Divinity, по словам разработчиков, станет более крупной и глубокой игрой. Обещают расширенные последствия решений, более проработанные сценарии неудач, гибкую систему кастомизации и сложные взаимоотношения с NPC. Фактически студия пытается развить те элементы, за которые Baldur’s Gate 3 уже получила признание.

Пока точной даты релиза у проекта нет. Известно лишь, что Larian снова планирует использовать модель раннего доступа. Учитывая прошлый опыт, полноценный запуск может состояться не раньше 2027 года.