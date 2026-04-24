Создатели Baldur's Gate 3 хотят обрушить Steam новой игрой

Студия Larian не скрывает амбиций по поводу своей следующей RPG во вселенной Divinity. После оглушительного успеха Baldur’s Gate 3 разработчики нацелились не просто повторить результат, а заметно его превзойти — как по масштабу, так и по влиянию на индустрию.
Издательский директор компании Майкл Даус вспомнил запуск Baldur’s Gate 3, который в свое время вызвал серьезную нагрузку на серверы Steam. По его словам, команда даже проверяла ситуацию вместе с Valve, чтобы убедиться, что это не преувеличение. Однако теперь он шутливо отмечает: в следующий раз хотелось бы «ударить еще сильнее».
Новая Divinity, по словам разработчиков, станет более крупной и глубокой игрой. Обещают расширенные последствия решений, более проработанные сценарии неудач, гибкую систему кастомизации и сложные взаимоотношения с NPC. Фактически студия пытается развить те элементы, за которые Baldur’s Gate 3 уже получила признание.
Пока точной даты релиза у проекта нет. Известно лишь, что Larian снова планирует использовать модель раннего доступа. Учитывая прошлый опыт, полноценный запуск может состояться не раньше 2027 года.
И у них это получится)
Да ну?
Что-то интереснее медведя?
Не верю, что обойдётся без очередной кринжатины ради хайпа игры.
А Larian вполне могут, учитывая, что работу над ошибками они проводят постоянно. Движок расширили. Так что следующий их проект может быть более масштабным и не менее интересным. Главное, чтоб с ходу поменьше багов было, а то патчиться постоянно на выходе - такое себе.
хорошо бы сделали персонажей за которых приятно играть, не то что в БГ 3
Если опять унылый пошаг, то скип. Лучше бы сделали продолжение своей экшн-рпг Эго драконис. Там ведь в финале был прямой путь к продолжению.