Divinity TBA
Ролевая, Пошаговая, Вид сверху, Фэнтези
7.6 22 оценки

Свен Винке: "Divinity - финальное название игры, она не станет перезапуском вселенной"

AceTheKing AceTheKing

Глава Larian Свен Винке поделился новыми подробностями Divinity, которую студию анонсировала сегодня в рамках церемонии The Game Awards.

Винке отметил, что это окончательное название игры - она выйдет без каких-либо подзаголовков или цифр в названии. По его словам, в эту разработку команда вкладывает максимум опыта: проект обещает быть "самым масштабным, глубоким и одновременно интимным" за всю историю студии. Винке подчеркнул, что авторы давно шли к этому моменту и наконец могут сделать именно такую Divinity, о которой мечтали, "игроки точно не будут скучать".

Разработчики заверили, что играть можно будет и без знакомства с предыдущими частями, но поклонники Divinity: Original Sin и Divinity: Original Sin 2 получат более глубокое понимание происходящего. Тем не менее, это не будет перезапуском вселенной.

Майкл Даус так же рассказал о том, почему студия решила протизерить игру с помощью статуи. По его словам, для Larian важно сохранять живой контакт с игроками, который постепенно исчезает в индустрии:

Хотелось, чтобы между нами и аудиторией оставалось что-то физическое. И спасибо, что вы не сожгли её.

Студия также с юмором отреагировала на утечку логотипа в базе EUIPO - они сделали скриншот слива обложкой профиля в соцсетях:

36
23
Комментарии:  23
Grazy__Rock

Свининка теперь икона задротов ноулайферов, чем там Дивинити от Балдуры отличается? Или это одна соевая фентези вселенная?

32
PersistentChianti

Так можно абсолютно про любую игру сказать гта, мафия, батла, игры от сони, тот же диспатч, KCD и т.д

5
Satana Mogila

Фанат киберсранка что-то там про соевость втирает)))

5
Grazy__Rock PersistentChianti

Ни в одной из этих игр не надо по 100 часов данжи чистить, максимум неделя на прохождение если есть другие

8
nicomedes

Осталось только дожить до релиза этого магнум опуса, надеюсь к 29-30 году выйдет.

15
Иваныч из Тулы

И подождать ещё 2-3 года всех патчей.

9
ЧикаПанаЧикаТана

Какие 29 годы, я жду уже в 26 году,хотя бы к осени ,хотя бы в раннем доступе 1й акт как бг3

1
Dark1994

Ждёмс очередной шедевр от винке!

9
Altered

Реально клоуны, сами сделали утечку, что следующая игра Дивинити, потом была новость от их директора, что нет мы не работаем над дивинити

Директор издательства Larian сообщил, что компания не работает над Divinity Original Sin 3

А сейчас опять, да следующая игра это дивинити)))

3
Kentarou

Очень жду!
Кидаю деньги в монитор. Предзаказываю как только появляется в Стиме!

2
Kontr Strik

Походу будет, как дивинити 2 2009ого года

ToRedoran

2 раза её проходил ) Интересно, будет от 1 или 3-го лица новая Дивинити, или как ОС и олда.

Rio17

Круто 🤟

XacTyp

Да и пора бы Дамиана прикончить.

Ahnx

Лучше бы Винке молчал. За умного бы сошёл, ггг.

Особенно для тех, кто его никогда не видел )