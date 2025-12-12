Свен Винке: "Divinity - финальное название игры, она не станет перезапуском вселенной"

Глава Larian Свен Винке поделился новыми подробностями Divinity, которую студию анонсировала сегодня в рамках церемонии The Game Awards.

Винке отметил, что это окончательное название игры - она выйдет без каких-либо подзаголовков или цифр в названии. По его словам, в эту разработку команда вкладывает максимум опыта: проект обещает быть "самым масштабным, глубоким и одновременно интимным" за всю историю студии. Винке подчеркнул, что авторы давно шли к этому моменту и наконец могут сделать именно такую Divinity, о которой мечтали, "игроки точно не будут скучать".

Разработчики заверили, что играть можно будет и без знакомства с предыдущими частями, но поклонники Divinity: Original Sin и Divinity: Original Sin 2 получат более глубокое понимание происходящего. Тем не менее, это не будет перезапуском вселенной.

Майкл Даус так же рассказал о том, почему студия решила протизерить игру с помощью статуи. По его словам, для Larian важно сохранять живой контакт с игроками, который постепенно исчезает в индустрии:

Хотелось, чтобы между нами и аудиторией оставалось что-то физическое. И спасибо, что вы не сожгли её.

Студия также с юмором отреагировала на утечку логотипа в базе EUIPO - они сделали скриншот слива обложкой профиля в соцсетях: