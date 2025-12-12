Свен Винке: "Divinity - финальное название игры, она не станет перезапуском вселенной"

Глава Larian Свен Винке поделился новыми подробностями Divinity, которую студию анонсировала сегодня в рамках церемонии The Game Awards.
Винке отметил, что это окончательное название игры - она выйдет без каких-либо подзаголовков или цифр в названии. По его словам, в эту разработку команда вкладывает максимум опыта: проект обещает быть "самым масштабным, глубоким и одновременно интимным" за всю историю студии. Винке подчеркнул, что авторы давно шли к этому моменту и наконец могут сделать именно такую Divinity, о которой мечтали, "игроки точно не будут скучать".
Разработчики заверили, что играть можно будет и без знакомства с предыдущими частями, но поклонники Divinity: Original Sin и Divinity: Original Sin 2 получат более глубокое понимание происходящего. Тем не менее, это не будет перезапуском вселенной.
Майкл Даус так же рассказал о том, почему студия решила протизерить игру с помощью статуи. По его словам, для Larian важно сохранять живой контакт с игроками, который постепенно исчезает в индустрии:
Хотелось, чтобы между нами и аудиторией оставалось что-то физическое. И спасибо, что вы не сожгли её.
Студия также с юмором отреагировала на утечку логотипа в базе EUIPO - они сделали скриншот слива обложкой профиля в соцсетях:
Свининка теперь икона задротов ноулайферов, чем там Дивинити от Балдуры отличается? Или это одна соевая фентези вселенная?
Так можно абсолютно про любую игру сказать гта, мафия, батла, игры от сони, тот же диспатч, KCD и т.д
Фанат киберсранка что-то там про соевость втирает)))
Ни в одной из этих игр не надо по 100 часов данжи чистить, максимум неделя на прохождение если есть другие
Осталось только дожить до релиза этого магнум опуса, надеюсь к 29-30 году выйдет.
И подождать ещё 2-3 года всех патчей.
Какие 29 годы, я жду уже в 26 году,хотя бы к осени ,хотя бы в раннем доступе 1й акт как бг3
Ждёмс очередной шедевр от винке!
Реально клоуны, сами сделали утечку, что следующая игра Дивинити, потом была новость от их директора, что нет мы не работаем над дивинити
А сейчас опять, да следующая игра это дивинити)))
Очень жду!
Кидаю деньги в монитор. Предзаказываю как только появляется в Стиме!
Походу будет, как дивинити 2 2009ого года
2 раза её проходил ) Интересно, будет от 1 или 3-го лица новая Дивинити, или как ОС и олда.
Круто 🤟
Да и пора бы Дамиана прикончить.
Лучше бы Винке молчал. За умного бы сошёл, ггг.
Особенно для тех, кто его никогда не видел )