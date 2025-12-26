Свен Винке не считает трейлер Divinity жестоким: "Это не сильно отличается от того, что вы видите на HBO или Netflix"

После презентации дебютного трейлера новой игры в серии Divinity на The Game Awards глава Larian Studios Свен Винке прокомментировал её мрачный и взрослый тон.

По его словам, целью команды был не шок игроков, а создание игры для зрелой аудитории, которая умеет воспринимать взрослые темы:

Мы не думали о том, чтобы вызвать шок. Мы хотели создать игру для зрелой аудитории, которая понимает сложные темы. Это не сильно отличается от того, что вы видите на HBO или Netflix.



Мы хотели, чтобы люди поняли: вы получите то же, что и раньше, но в кинематографичном формате. Трейлер получился более реалистичным, потому что в нём вселенная представлена без чрезмерных фантастических элементов. Конечно, есть и элементы фэнтези, но магия будет не везде.

Винке подчеркнул, что трейлер отражает видение команды. Для Larian важен именно мрачный подход, который позволит игроку почувствовать себя героем, способным повлиять на ход событий.