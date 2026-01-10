В Divinity не будет рандомного лута, как это было в Divinity: Original Sin 1 и 2 - все вещи будут созданы вручную

Divinity отказывается от рандомизированного лута, характерного для своих предшественников, Divinity: Original Sin и Divinity: Original Sin 2, в пользу более тщательно проработанного снаряжения, которое можно увидеть в Baldur's Gate 3. Похоже, что самым большим грехом является отсутствие гарантии хорошего лута.

Подход [Baldur's Gate 3] к созданию каждого магического предмета вручную хорошо себя зарекомендовал, и это то, что мы всегда хотели сделать для Divinity: Original Sin 2.

Работая над рандомизированным лутом для DOS1 и DOS2, мы поняли, что полностью случайный лут часто сбивал с толку, поэтому добавили все больше правил и заранее заданных шаблонов, чтобы он выглядел более целенаправленным, но, в конечном итоге, рандомизация не сэкономила нам много времени.