В Divinity не будет рандомного лута, как это было в Divinity: Original Sin 1 и 2 - все вещи будут созданы вручную

Divinity отказывается от рандомизированного лута, характерного для своих предшественников, Divinity: Original Sin и Divinity: Original Sin 2, в пользу более тщательно проработанного снаряжения, которое можно увидеть в Baldur's Gate 3. Похоже, что самым большим грехом является отсутствие гарантии хорошего лута.
Подход [Baldur's Gate 3] к созданию каждого магического предмета вручную хорошо себя зарекомендовал, и это то, что мы всегда хотели сделать для Divinity: Original Sin 2.
Работая над рандомизированным лутом для DOS1 и DOS2, мы поняли, что полностью случайный лут часто сбивал с толку, поэтому добавили все больше правил и заранее заданных шаблонов, чтобы он выглядел более целенаправленным, но, в конечном итоге, рандомизация не сэкономила нам много времени.
Походу у ларианов новый главный маркетолог со стратегией - каждый месяц напоминать о разработке игры и давать разные факты, что в ней будут. И такой метод лично меня всегда коробит т.к. начинаешь знать слишком много об игре и просто не интересно уже в нее лезть и изучать.
Нет. Было одно интервью, которое местные боги маркетинга типа ТСа, порубили на 100500 частей и выкладывают отдельными новостями.
Причем инфо про лут была буквально вчера
ни один день не может быть прожит без отождествления новостников игросайтов с разработчиками игр
...на основе нейросетей, который генерил рандомно
нельзя так с богом рандомом
очень логично вышло)))
То есть подходишь к тайнику, и сколько не перезагружайся всё равно будет одно и тоже, ну так не интересно будет.
Естественно в определённых местах должно быть что то нужное и постоянное для этого перса, ну то есть для каждого своё, но в остальном должен быть рандом.
лут должен быть логичным, а не рандомным
Сделали бы приличный крафт и многие вопросы были бы решены. В Скайриме помню себе сделал сам все доспехи со стволами и забот не знал. И на скам в сундуках даже время не тратил.
Главное чтобы сам процесс крафта был продуманный не душный.