ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Divinity TBA
Ролевая, Пошаговая, Вид сверху, Фэнтези
8 119 оценок

В Divinity не будет рандомного лута, как это было в Divinity: Original Sin 1 и 2 - все вещи будут созданы вручную

Procy_on Procy_on

Divinity отказывается от рандомизированного лута, характерного для своих предшественников, Divinity: Original Sin и Divinity: Original Sin 2, в пользу более тщательно проработанного снаряжения, которое можно увидеть в Baldur's Gate 3. Похоже, что самым большим грехом является отсутствие гарантии хорошего лута.

Подход [Baldur's Gate 3] к созданию каждого магического предмета вручную хорошо себя зарекомендовал, и это то, что мы всегда хотели сделать для Divinity: Original Sin 2.
Работая над рандомизированным лутом для DOS1 и DOS2, мы поняли, что полностью случайный лут часто сбивал с толку, поэтому добавили все больше правил и заранее заданных шаблонов, чтобы он выглядел более целенаправленным, но, в конечном итоге, рандомизация не сэкономила нам много времени.
24
10
Комментарии:  10
Ваш комментарий
Just-a-your-King

Походу у ларианов новый главный маркетолог со стратегией - каждый месяц напоминать о разработке игры и давать разные факты, что в ней будут. И такой метод лично меня всегда коробит т.к. начинаешь знать слишком много об игре и просто не интересно уже в нее лезть и изучать.

8
PanKotovsky

Нет. Было одно интервью, которое местные боги маркетинга типа ТСа, порубили на 100500 частей и выкладывают отдельными новостями.

Причем инфо про лут была буквально вчера

В плане лута в Divinity будет использоваться подход, аналогичный Baldur's Gate 3
1
GMNPSH

ни один день не может быть прожит без отождествления новостников игросайтов с разработчиками игр

1
МАХАН МАХАНОВИЧ
все вещи будут созданы вручную

...на основе нейросетей, который генерил рандомно

6
WerGC

нельзя так с богом рандомом

5
Ивасик
Divinity отказывается от рандомизированного лута ... в пользу более тщательно проработанного снаряжения.
5
Властелин Сосцов

очень логично вышло)))

3
sa1958

То есть подходишь к тайнику, и сколько не перезагружайся всё равно будет одно и тоже, ну так не интересно будет.

Естественно в определённых местах должно быть что то нужное и постоянное для этого перса, ну то есть для каждого своё, но в остальном должен быть рандом.

4
Властелин Сосцов

лут должен быть логичным, а не рандомным

3
Corpsegrinder

Сделали бы приличный крафт и многие вопросы были бы решены. В Скайриме помню себе сделал сам все доспехи со стволами и забот не знал. И на скам в сундуках даже время не тратил.

Главное чтобы сам процесс крафта был продуманный не душный.