В новой Divinity разработчики откажутся от системы брони из Original Sin 2

Студия Larian продолжает делиться подробностями о своем следующем масштабном проекте во вселенной Divinity. Несмотря на то, что после показа трейлера на The Game Awards информации о проекте все еще немного, авторы прояснили один из ключевых аспектов боевой системы, который волновал многих поклонников предыдущей части серии.

Ведущий дизайнер студии Ник Печенин подтвердил, что команда приняла решение не переносить систему магической и физической брони из Divinity: Original Sin 2 в новую игру. В прошлой части защита персонажей и врагов была разделена на две отдельные категории, которые фактически работали как дополнительные полоски здоровья. Игрокам приходилось сбивать конкретный тип брони, чтобы накладывать эффекты контроля или наносить урон здоровью, что часто ограничивало тактическое разнообразие и вынуждало фокусироваться на одном типе урона для всей партии.

По словам Печенина, в грядущей Divinity защита будет реализована иначе. Он отметил, что у игроков останутся способы оберегать своих персонажей от урона, однако им больше не придется ждать пробития защиты врага, чтобы применить свои веселые навыки. Это изменение призвано улучшить баланс и сделать сражения более динамичными.

Также разработчики затронули тему очков действия. Студия пока не раскрывает всех карт относительно того, вернется ли классическая система очков действия или будет использована механика действий и бонусных действий по аналогии с Baldur's Gate 3. Представители Larian лишь намекнули на новую экономику действий и систему прогрессии персонажа, которые должны показаться фанатам обеих игр интуитивными, но глубокими. Вероятно, речь идет о гибридной системе, учитывающей опыт работы студии над обоими хитами.