В плане лута в Divinity будет использоваться подход, аналогичный Baldur's Gate 3

В сессии вопросов и ответов на Reddit, в которой приняло участие сообщество, Larian Studios предоставила некоторые подробности о Divinity, своей грядущей ролевой игре. Одна из этих деталей касается системы лута.
Пользователь CallistElectrical135 спросил, будет ли он случайным и привязанным к уровню персонажа игрока, как в Divinity: Original Sin 1 и 2, или же он будет создаваться вручную, как в Baldur's Gate 3. Ник Печенин, руководитель отдела дизайна Divinity, ответил, что будет использоваться последняя модель.
Подход Baldur's Gate 3, предполагающий ручную работу над каждым магическим предметом, хорошо себя зарекомендовал, и мы всегда хотели сделать то же самое для Divinity: Original Sin 2.
Работая над системой случайной добычи в Divinity: Original Sin 1 и Divinity: Original Sin 2, мы поняли, что полностью случайный лут часто вызывает путаницу, поэтому мы добавили всё больше правил и закономерностей, чтобы сделать её более продуманной. В конечном итоге, рандомизация не сэкономила нам много времени.
Ещё одна деталь, которая всплыла, касается системы передвижения. На вопрос о том, будет ли Divinity управляться с помощью WASD-системы, подобной той, что была представлена в Baldur's Gate 3 известным модом, глава отдела геймплея Артём Шапиро ответил: «Нет».
Следует отметить, что у Divinity пока нет официальной даты релиза. Кроме того, что-то может измениться в процессе разработки, поэтому то, что исключено сегодня, может быть пересмотрено завтра.
Т.е. опять одним дерьмом будут ГГ заваливать? Пока в досках2 ты мог даже ведро на голову надеть, которые бафы к броне давало, тут тебе по кд талисманы со светлечками выдаются.
Но да, модер не мамонт, не вымрет и всё пофиксит.
в первом акте в колодце бракка можно всей партии через маску заролить лютые шмотки, учитесь пока я живой
Что мешает сделать смешанную систему?
Основная часть лута рандом по определенным правилам + ручное расположение отдельного особо ценного лута.
Это вроде бы наиболее логичным кажется...
В BG 3 так и было. Весь хлам рандомный. Все именные шмотки разложены вручную
