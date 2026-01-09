В плане лута в Divinity будет использоваться подход, аналогичный Baldur's Gate 3

В сессии вопросов и ответов на Reddit, в которой приняло участие сообщество, Larian Studios предоставила некоторые подробности о Divinity, своей грядущей ролевой игре. Одна из этих деталей касается системы лута.

Пользователь CallistElectrical135 спросил, будет ли он случайным и привязанным к уровню персонажа игрока, как в Divinity: Original Sin 1 и 2, или же он будет создаваться вручную, как в Baldur's Gate 3. Ник Печенин, руководитель отдела дизайна Divinity, ответил, что будет использоваться последняя модель.

Подход Baldur's Gate 3, предполагающий ручную работу над каждым магическим предметом, хорошо себя зарекомендовал, и мы всегда хотели сделать то же самое для Divinity: Original Sin 2.



Работая над системой случайной добычи в Divinity: Original Sin 1 и Divinity: Original Sin 2, мы поняли, что полностью случайный лут часто вызывает путаницу, поэтому мы добавили всё больше правил и закономерностей, чтобы сделать её более продуманной. В конечном итоге, рандомизация не сэкономила нам много времени.

Ещё одна деталь, которая всплыла, касается системы передвижения. На вопрос о том, будет ли Divinity управляться с помощью WASD-системы, подобной той, что была представлена ​​в Baldur's Gate 3 известным модом, глава отдела геймплея Артём Шапиро ответил: «Нет».

Следует отметить, что у Divinity пока нет официальной даты релиза. Кроме того, что-то может измениться в процессе разработки, поэтому то, что исключено сегодня, может быть пересмотрено завтра.