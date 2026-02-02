"Ждите много огня": Свен Винке проговорился о финале новой Divinity

Пока фанаты Larian Studios высматривают хоть крупицу информации о следующей масштабной RPG любимой команды, сами разработчики развлекаются перепрохождением классики на Nintendo Switch 2. Однако когда в прямом эфире появляется глава студии Свен Винке, одними лишь ностальгическими воспоминаниями дело никогда не ограничивается. На недавнем стриме харизматичный геймдизайнер не смог устоять перед «проверкой на убеждение» из чата и приоткрыл завесу тайны над финалом будущего проекта.

Во время трансляции зрители загнали Винке в угол вопросами о сюжете новой Divinity. Поначалу Свен попытался отшутиться, заявив, что самый простой ответ — «игра заканчивается титрами», но аудитория требовала конкретики. В духе своих игр, глава Larian бросил кубик d20 на честность. Результат выпал внушительный — 19, что означало почти полный успех проверки навыка и не оставило разработчику пространства для маневра.

Просмотрев теории зрителей, Винке признал, что многие из них близки к истине, ведь концовка будет зависеть от действий игрока. Однако он всё же поделился «абсолютным инсайдом» для чата:

Всё закончится большим количеством огня, конечно же.

Учитывая мрачный тон анонсирующего трейлера, пироманам в новой игре явно будет чем заняться, а вот тем, кто боится пожаров, придется несладко.

Кому интересно, ниже прикреплена полная запись стрима с прохождением Divinity: Original Sin 2. Сам момент броска кубика от Свена Винке и его признание начинаются на отметке 1:23:00:

Интерес к франшизе сейчас подогревают не только сами авторы. Совсем недавно звезда Baldur's Gate 3 начал прохождение Divinity: Original Sin 2 и, возможно, уже тизерит свою роль в новой части.

К слову, Свена Винке заботит не только пламя в играх, но и «пожары» в индустрии. На днях создатель Baldur's Gate 3 предложил создать Metacritic для игровых критиков ради борьбы с токсичностью в обзорах профессиональной прессы.