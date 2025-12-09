Журналисты разгадали загадку таинственной статуи The Game Awards 2025 - это тизер Divinity: Original Sin 3

До начала церемонии The Game Awards остались считанные дни, а главная интрига мероприятия, похоже, наконец-то таки была раскрыта до официальной премьеры. Загадочная статуя, установленная в пустыне Мохаве, которую ведущий шоу Джефф Кили активно использовал в промо-материалах, получила самое убедительное объяснение своего происхождения.
Ранее игровое сообщество строило теории о связи монумента с франшизами God of War, Diablo или The Elder Scrolls, однако авторитетные инсайдеры последовательно отвергали эти версии. Теперь же портал MP1st обнаружил, вероятно, неопровержимое доказательство: статуя является частью рекламной кампании новой главы во вселенной Divinity от Larian Studios.
Ключевой уликой стала свежая регистрация трех торговых марок в европейском патентном бюро, датированная 9 декабря 2025 года. В документах фигурирует обновленный логотип Divinity с измененным шрифтом, а также спецический графический знак.
При детальном сравнении выяснилось, что запатентованная иконка практически идеально совпадает со светящимся символом на той самой статуе в пустыне. Характерная форма, напоминающая паука или звезду с центральным кругом, не оставляет сомнений в их идентичности. Такая визуальная связь превращает теорию в почти подтвержденный факт.
Стоит отметить, что дыма без огня не бывает. Буквально утром мы писали об утечки от инсайдера, который также предрекал возвращении франшизы Divinity: Original Sin.
Помимо громкого анонса, которым, скорее всего, станет Divinity: Original Sin 3, игроки также ожидают релиз некстген-версии второй части. Ранее фанаты заметили появление тега «PS5 Pro Enhanced» на странице Original Sin 2 в PlayStation Store, что отлично вписывается в масштабное возрождение серии. Официальные подробности мы узнаем уже во время трансляции — 12 декабря.
Хз мне ориддинал син 2 оч понравилась. Боевка, прокачка персонажей , фишка с тем что есть шанс залутать магический лут. Все элементы именно геймплея были намного интереснее чем БГ3 где все классы , навыки и умения 40летней давности. Скилы реально интересные.
Там и с элементами много приколюх было интересных. Типо кастануть дождь а потом молнией всех шарахнуть и тд. Половину квестов да можно пропустить или запороть на первом прохождении. Но это уже наверное фирменная фишка Лариан.
Сэйм. Я за самонера+некроманта играл - тот ещё прикол.
Как самонер, ты можешь вызывать мелкого беса, который зависит от поверхности на которой призвал. Вода? Огонь? Земля? Кислота? Он этим стрелять и будет + всякие свои бафы и уникальная способность от стихии. А после прокачки навыков вместо бесёнка у тебя появлялся бесище и силища у него такая была, что он становится твоей личной гордостью, как старший брат, который кому угодно лицо снести может.
И самый лучший бес был кровавым и тут в дело вступает - некромант.
У некрыча первая основная способность - призывать кровавый дождь, который уже позволяет всегда вызывать кровавого беса, так ещё и хилит героя из-за "кровососа" + возможность вызывать кровавого слизеня, который взрывался на уровне Бейрута.
И это лишь пара навыков, а их два десятка там на оба класса.
А вот бг3 со своей обосранной днд системой всё удовольствие обломало. Сколько не пытался проверить билды для себя, но всё шло на нет. Особенно с этими вечными отдыхами в лагере из-за восстановления способностей.
Это мы ждём. Лично мне боёвка в дивинити нравится куда больше, чем дндшная с постоянной необходимостью идти в лагерь, чтоб колдунство откатилось.
