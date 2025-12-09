Журналисты разгадали загадку таинственной статуи The Game Awards 2025 - это тизер Divinity: Original Sin 3

До начала церемонии The Game Awards остались считанные дни, а главная интрига мероприятия, похоже, наконец-то таки была раскрыта до официальной премьеры. Загадочная статуя, установленная в пустыне Мохаве, которую ведущий шоу Джефф Кили активно использовал в промо-материалах, получила самое убедительное объяснение своего происхождения.

Ранее игровое сообщество строило теории о связи монумента с франшизами God of War, Diablo или The Elder Scrolls, однако авторитетные инсайдеры последовательно отвергали эти версии. Теперь же портал MP1st обнаружил, вероятно, неопровержимое доказательство: статуя является частью рекламной кампании новой главы во вселенной Divinity от Larian Studios.

Ключевой уликой стала свежая регистрация трех торговых марок в европейском патентном бюро, датированная 9 декабря 2025 года. В документах фигурирует обновленный логотип Divinity с измененным шрифтом, а также спецический графический знак.

При детальном сравнении выяснилось, что запатентованная иконка практически идеально совпадает со светящимся символом на той самой статуе в пустыне. Характерная форма, напоминающая паука или звезду с центральным кругом, не оставляет сомнений в их идентичности. Такая визуальная связь превращает теорию в почти подтвержденный факт.

Стоит отметить, что дыма без огня не бывает. Буквально утром мы писали об утечки от инсайдера, который также предрекал возвращении франшизы Divinity: Original Sin.

Помимо громкого анонса, которым, скорее всего, станет Divinity: Original Sin 3, игроки также ожидают релиз некстген-версии второй части. Ранее фанаты заметили появление тега «PS5 Pro Enhanced» на странице Original Sin 2 в PlayStation Store, что отлично вписывается в масштабное возрождение серии. Официальные подробности мы узнаем уже во время трансляции — 12 декабря.