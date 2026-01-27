Звезда Baldur's Gate 3 начал прохождение Divinity: Original Sin 2 и, возможно, уже тизерит свою роль в новой Divinity

Нил Ньюбон, актер, покоривший сердца миллионов геймеров своим исполнением роли харизматичного вампирского отродья Астариона в Baldur’s Gate 3, решил не останавливаться на достигнутом. Совсем недавно он торжественно завершил своё масштабное двухлетнее прохождение ролевого хита, подарившего ему всемирную славу. Однако брать перерыв от творчества Larian Studios актер не стал. Он, не откладывая дело в долгий ящик, запустил на своем стриме прохождение их предыдущего шедевра — Divinity: Original Sin 2.

Во время первого эпизода Ньюбон уделил массу времени созданию персонажа, погрузившись в процесс с присущим ему актерским талантом и юмором. Этот шаг мгновенно породил волну обсуждений в сети. Фанаты предполагают, что внезапный интерес к прошлому Larian — это не просто прихоть.

Многие усмотрели в этом намек на участие Ньюбона в разработке следующего крупного проекта студии — новой Divinity. Геймеры уверены: раз актер настолько сблизился со студией, его появление, хотя бы в качестве камео или эпизодического персонажа, в грядущей игре практически гарантировано.

Кроме того, стрим возродил давние споры о связях Ньюбона с серией Divinity. Часть аудитории Reddit утверждает, что актер, возможно, уже работал над франшизой ранее, озвучивая мага Арху (Arhu) в первой Original Sin, хотя официальные титры приписывают эту роль другим исполнителям. Так или иначе, фанаты замерли в ожидании, а сам Ньюбон продолжает свое путешествие по Ривеллону.