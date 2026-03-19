Ubisoft сокращает более 100 сотрудников и закрывает разработку в студии Red Storm Entertainment

Компания Ubisoft объявила о новом раунде сокращений, в рамках которого более 100 сотрудников покинут студию Red Storm Entertainment, известную по играм серии Tom Clancy.

Речь идёт о 105 рабочих местах. После этого студия, основанная ещё в 1996 году, фактически прекращает разработку игр. При этом полностью она закрыта не будет — Red Storm продолжит существование, но сосредоточится исключительно на технической поддержке и вспомогательных задачах.

За свою историю команда участвовала в создании проектов серий Ghost Recon и Rainbow Six, а в последние годы работала над VR-играми и помогала с другими проектами Ubisoft, включая неудачный онлайн-шутер XDefiant. Также студия занималась разработкой спин-оффа The Division под названием Heartland, который в итоге был отменён.

Это уже третья волна сокращений в Red Storm за последние годы. Если в 2022 году в студии работало около 180 человек, то сейчас её штат значительно сократился.

Сокращения стали частью масштабной реструктуризации Ubisoft. С начала 2026 года компания уже закрыла несколько студий, отменила ряд проектов и провела увольнения в разных подразделениях. Среди прочего, под сокращения попали офисы в разных странах, а также команды, работающие над крупными франшизами.

Несмотря на сложную ситуацию, Ubisoft продолжает заверять, что ключевые проекты, включая будущие релизы по известным сериям, остаются в разработке.