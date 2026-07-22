Состоялся релиз симулятора диджея DJ Life Simulator в раннем доступе на ПК

Студия One Day Code Games выпустила в раннем доступе на платформе Steam симулятор DJ Life Simulator: Learn to DJ for Real. Игра предлагает освоить реальные навыки диджеинга с помощью клавиатуры и мыши или внешнего MIDI контроллера.

Проект комбинирует функции обучающей программы и симулятора карьеры. Разработчики реализовали поддержку оборудования от различных производителей, включая контроллеры от Pioneer DJ, Serato, Numark и Hercules.

В режиме обучения пользователи могут последовательно изучать основы сведения треков, работу с эквалайзером, кроссфейдером, эффектами, петлями и тональным микшированием. После каждого выступления система предоставляет подробный отчет с анализом ошибок, точности попадания в бит и общего качества переходов.

Режим карьеры предлагает пройти путь от выступлений на частных вечеринках до сетов на крупных фестивальных площадках. На реакцию аудитории влияют музыкальные предпочтения слушателей и правильный подбор композиций. В процессе прохождения можно зарабатывать внутриигровую валюту для покупки одежды и элементов кастомизации персонажа.

Игра поддерживает импорт собственных аудиофайлов в форматах MP3 и WAV, а также синхронизацию библиотек из программного обеспечения Rekordbox. Полноценный релиз проекта запланирован примерно через 3 месяца после завершения этапа раннего доступа, в течение которого разработчики планируют регулярно добавлять новые миссии, уроки и площадки.