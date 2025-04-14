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DMZ: Nuclear Survival 2026 г.
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, Инди, От третьего лица
7 3 оценки

Анонсирована DMZ Nuclear Survival - выживалка после ядерной войны с медведями-союзниками

butcher69 butcher69

Студия Wild Dog представила анонсирующий трейлер DMZ Nuclear Survival — многопользовательской игры о выживании в постъядерном мире. События разворачиваются на суперконтиненте Пангея, образованном после глобальной катастрофы.

Игроков ждёт исследование древних руин, включая пирамиды, терракотовых воинов и римские храмы. Можно будет собирать реликвии, создавать предметы и даже воскрешать древних воинов с помощью генетических технологий.

Особенностью проекта станет возможность заводить союзников среди животных — от волков до медведей и страусов. Игра предложит как кооперативный PvE, так и соревновательный PvP, поддержку выделенных серверов на 100+ игроков, а также полноценную систему крафта.

Дата релиза пока не объявлена. Проект сначала выйдет в раннем доступе, а уже сейчас его можно добавить в список желаемого в Steam.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Farid Movsumov

С медведями понятно, а сусликов и бурундуков надеюсь не позабудете))))

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