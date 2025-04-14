Анонсирована DMZ Nuclear Survival - выживалка после ядерной войны с медведями-союзниками

Студия Wild Dog представила анонсирующий трейлер DMZ Nuclear Survival — многопользовательской игры о выживании в постъядерном мире. События разворачиваются на суперконтиненте Пангея, образованном после глобальной катастрофы.

Игроков ждёт исследование древних руин, включая пирамиды, терракотовых воинов и римские храмы. Можно будет собирать реликвии, создавать предметы и даже воскрешать древних воинов с помощью генетических технологий.

Особенностью проекта станет возможность заводить союзников среди животных — от волков до медведей и страусов. Игра предложит как кооперативный PvE, так и соревновательный PvP, поддержку выделенных серверов на 100+ игроков, а также полноценную систему крафта.

Дата релиза пока не объявлена. Проект сначала выйдет в раннем доступе, а уже сейчас его можно добавить в список желаемого в Steam.