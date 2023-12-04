Авторы файтинга DNF Duel раскрыли дату выхода и геймплей нового бойца

На дворе декабрь, а значит, игроки DNF Duel уже могут насладиться новым персонажем DLC - Battle Mage. Сегодня Nexon объявила дату выхода нового бойца, который появится в качестве DLC и в составе Season Pass 18 декабря 2023 года.

Одновременно с этим будет реализован новый этап - Лаборатория Мейстера. Анонс сопровождается новым трейлером, демонстрирующим боевого мага в действии: она в кратчайшие сроки расправляется с противником. Она сражается, используя комбинацию копья и магии, и ее движения весьма эффектны.

В настоящее время DNF Duel доступна на PC, PS5, PS4 и Nintendo Switch.

Игра основана на сверхпопулярной экшен-РПГ Dungeon Fighter Online, которая является одной из самых успешных игр в линейке Nexon. Поэтому неудивительно, что издатель работает над расширением франшизы за счет других игр.