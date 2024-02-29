DLC-боец Монах из файтинга DNF Duel получил дату выхода и новый трейлер

Arc System Works и Nexon объявили дату выхода грядущего DLC-бойца из файтинга DNF Duel - Монах, который появится всего через пару недель.

Монах появится в DNF Duel 14 марта и принесет с собой жесткий стиль боя, основанный на приемах Святого кулака.

Монах (Monk) - четвертый DLC-боец в DNF Duel, а пятый должен появиться в 2024 году. Силуэт, использованный в превью сезонного пропуска, является общим, поэтому нет возможности предположить, кто это может быть.

Тем не менее, учитывая регулярный график выхода предыдущих персонажей, скорее всего, пройдет не так много времени, прежде чем мы узнаем, кто скрывается за этим силуэтом.

DNF Duel - это файтинг, основанный на популярной франшизе Dungeon and Fighter. В ней классы персонажей из этой игры адаптированы в отдельных бойцов, каждый из которых имеет свой собственный набор движений и стиль игры.