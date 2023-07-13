Для файтинга DNF Duel вышло крупное обновление и стал доступен новый DLC-боец ©

Первый DLC-боец Spectre наконец-то доступен в файтинге DNF Duel. Кроме того, выпущен патч Ver.1.40, который вносит различные изменения в боевую систему и добавляет новые механики, такие как "Неукротимый дух" и "Выбор куба". Перед боем игрок может выбрать золотой или чистый куб, и когда его здоровье опускается ниже 30 или 50 процентов, он получает различные усиления.

Среди других изменений - обновление начального кинематографического ролика (оригинал по-прежнему можно посмотреть в галерее) и улучшение ввода на PS5. Алгоритм поиска в Ranked Match также был пересмотрен. Также исправлены различные ошибки, такие как срабатывание кнопки записи/воспроизведения в некоторых ситуациях в режиме тренировки или победа противника в сюжетном режиме при двойном нокауте.

Ознакомьтесь с полной версией примечаний к патчу вот здесь. DNF Duel доступна для PS4, PS5, Nintendo Switch и ПК. Геймплей за нового бойца вы можете увидеть вот тут.