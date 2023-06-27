Геймплейные трейлеры файтинга DNF Duel раскрывают окно релиза нового персонажа ©

Сегодня компания Nexon наконец-то объявила время выхода первого персонажа DLC для файтинга DNF Duel, разработанного Arc System Works.

Мы наконец-то узнали, что она выйдет в июле, хотя конкретной даты релиза пока нет, несмотря на то, что она была анонсирована практически вечность назад.

Вместе с датой выхода мы получаем трейлер, демонстрирующий ее геймплей и цвета. Второй ролик демонстрирует грядущие изменения в геймплее, которые будут введены одновременно с выходом Spectre.

Если вы не знакомы с DNF Duel, то это файтинг, основанный на сверхпопулярной франшизе Dungeon & Fighter, разработанный Arc System Works. В настоящее время она доступна для PS5, PS4, PC и Nintendo Switch.