Известный инсайдер считает, что следующей игрой в раздаче EGS станет файтинг DNF Duel

Известный инсайдер billbil-kun раскрыл, какой должна быть бесплатная игра, предназначенная для пользователей Epic Games Store на 20 декабря 2023 года: по его данным, это будет DNF Duel.

Раскрыв количество бесплатных игр в декабре в Epic Games Store, billbil-kun заявил, что не до конца уверен в этой информации, поэтому нам придется принять ее с щепоткой недоверия в ожидании подтверждения.

У меня до сих пор нет окончательных доказательств на этот счет, но, Есть высокие шансы, что мы сможем получить DNF Duel в качестве второй бесплатной игры 20 декабря 2023 г.

DNF Duel, файтинг, разработанный компаниями Neople и Arc System Works и являющийся спин-оффом экшен-РПГ Dungeon Fighter Online, может предложить отличный опыт для поклонников жанра.