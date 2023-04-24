"Кто следующий?" - Представлен яркий трейлер файтинга DNF Duel в честь недавнего выхода на Nintendo Switch ©

После недавнего выхода динамичного 2.5D-файтинга DNF Duel разработчики решили снова напомнить о данном событии, выпустив еще один трейлер. В свежем видеоролике нам демонстрируют комбинации различных героев, а также то, как весь игровой процесс выглядит непосредственно на консоли Nintendo Switch.

Все это, конечно, хорошо, однако, взглянув на отзывы в цифровом магазине Steam, можно ужаснуться – огромная часть пользователей осталось, мягко говоря, недовольными. Многие обращают внимание на плохую оптимизацию, простейшую боевую систему, не представляющую интереса, нестабильность серверов с вылетами посреди матчей и так далее.

“Вишенкой на торте” является цена файтинга – 3199 рублей на ПК и 49.99 долларов для PlayStation 4 и 5 и Nintendo Switch. Пользователи отмечают, что отдавая сумму как за ААА-проект они получили “файтинг от инди-студии”.