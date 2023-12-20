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DNF DUEL 28.06.2022
Экшен, Файтинг, Аниме
6.4 38 оценок

В Epic Games Store стартовала раздача файтинга DNF Duel

Simple Jack
Новости

В цифровом магазине Epic Games Store началась бесплатная раздача файтинга DNF Duel (Проект нельзя забрать в России и Беларуси). Игра разработана компаниями Neople и Arc System Works и является спин-оффом экшен-RPG Dungeon Fighter Online.

По словам инсайдера billbil-kun, EGS раздаст 17 игр к Новому году. Первой подарили Destiny 2: Legacy Collection.

Получить DNF Duel можно на странице игры в магазине до 21 декабря.

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7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
Grimnebulin
Проект нельзя забрать в России и Беларуси

Что кстати странно, в том же стиме она спокойно себе продаётся, по крайней мере в Беларуси

Или это теперь все раздачи будут не для РФ и РБ ?

2
BoomGoTinko

В стиме для РУ ,, тоже продается

1
Grimnebulin BoomGoTinko

Так я о том и говорю что у нас игра продаётся, ни издатель ни разрабы с рынка РФ и РБ не свалили , вопрос почему в ЕГС для наших регионов нет раздачи. Я то игру забрал у меня аккаунт индийский но всё равно интересно.

-2
Ely Maze

Аналогично с Ру акка заходит а в ЕГС нет

-1
GullibleCelia

Очередная недоступная игра, которая каким-то образом навредит Путину

1
narichi

Чат есть на нее dnf duel русификатор

1
Дворф

ценник в 20к тенге всегда пугал

0