В Epic Games Store стартовала раздача файтинга DNF Duel

В цифровом магазине Epic Games Store началась бесплатная раздача файтинга DNF Duel (Проект нельзя забрать в России и Беларуси). Игра разработана компаниями Neople и Arc System Works и является спин-оффом экшен-RPG Dungeon Fighter Online.

По словам инсайдера billbil-kun, EGS раздаст 17 игр к Новому году. Первой подарили Destiny 2: Legacy Collection.

Получить DNF Duel можно на странице игры в магазине до 21 декабря.