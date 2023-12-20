В Epic Games Store стартовала раздача файтинга DNF Duel

В цифровом магазине Epic Games Store началась бесплатная раздача файтинга DNF Duel (Проект нельзя забрать в России и Беларуси). Игра разработана компаниями Neople и Arc System Works и является спин-оффом экшен-RPG Dungeon Fighter Online.
По словам инсайдера billbil-kun, EGS раздаст 17 игр к Новому году. Первой подарили Destiny 2: Legacy Collection.
Получить DNF Duel можно на странице игры в магазине до 21 декабря.
Что кстати странно, в том же стиме она спокойно себе продаётся, по крайней мере в Беларуси
Или это теперь все раздачи будут не для РФ и РБ ?
В стиме для РУ ,, тоже продается
Так я о том и говорю что у нас игра продаётся, ни издатель ни разрабы с рынка РФ и РБ не свалили , вопрос почему в ЕГС для наших регионов нет раздачи. Я то игру забрал у меня аккаунт индийский но всё равно интересно.
Аналогично с Ру акка заходит а в ЕГС нет
Очередная недоступная игра, которая каким-то образом навредит Путину
Чат есть на нее dnf duel русификатор
ценник в 20к тенге всегда пугал