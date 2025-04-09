"Ждать издателя было ошибкой": авторы Do No Harm заработали полмиллиона долларов за месяц, выпустив игру самостоятельно

Do No Harm — лавкрафтовский симулятор врача, разработанный инди-командой из Азербайджана Darts Games. Сооснователь студии Новруз Джавадов написал на Reddit обстоятельный пост, в котором рассказал об успехе игры, ее создании и возникших сложностях.
Ниже — главные тезисы из публикации.
- Как вспоминает Джавадов, он вместе с коллегами основал Darts Games в 2019 году. Разработку дебютной игры студия свернула в 2021 году из-за нехватки опыта, после чего три года занималась аутсорсом. В феврале 2024-го Darts Games удалось привлечь инвестиции от бизнес-ангела, благодаря чему вернулась к собственным проектам — тогда их было три.
- В марте 2024-го Darts Games решила сконцентрироваться на создании одного проекта. После внутреннего питчинга была выбрана Do No Harm.
- Прототип Do No Harm ощутимо отличался от релизной версии. Например, сперва в симуляторе был сильный упор на дедукцию. Игрок мог определить правильный метод лечения пациента, узнав симптомы болезни и просто проштудировав медицинский справочник. Тогда в Do No Harm почти полностью отсутствовали вдохновленные Лавкрафтом элементы.
- Летом Darts Games привезла прототип Do No Harm на Gamesummit Baku. Хотя в целом аудитории проект понравился, чувствовалось, что играть им скучно.
- Разработчики рассматривали два основных варианта улучшения игры: увеличить кривую сложности или добавить больше функций. От них команду отговорил встретившийся на мероприятии геймдев-консультант Рами Исмаил (Rami Ismail). Он посоветовал внести изменения в кор Do No Harm, позволив геймерам строить догадки и рисковать вместо того, чтобы решать чисто логические головоломки. Darts Games прислушалась к рекомендации и не прогадала — Do No Harm стала увлекательнее, и в ней появилось больше юмора.
- Еще один совет, который Darts Games получила в начале работы над Do No Harm, — не создавать самой страницу игры в Steam, а сперва найти издателя. За четыре месяца команда обратилась к 50 компаниям, но безуспешно. Большинство ответили только тогда, когда на счету Do No Harm было уже свыше 6 тысяч вишлистов, а сама игра попала в рейтинг «Популярные будущие новинки» в Steam. По мнению Джавадова, ждать издателя было ошибкой. Это имело бы смысл, если Darts Games была бы именитой студией или у нее на руках находился бы захватывающий почти готовый вертикальный срез игры.
- Впрочем, с одним издателем договориться удалось. Hawthorn Games согласилась опубликовать Do No Harm в Китае.
- В сентябре 2024-го у Do No Harm появилась страница в Steam. Уже за первую неделю игру добавили в вишлисты порядка 1,5 тысяч человек.
- Поняв, что на всех рынках кроме Китая игру придется издавать самим, разработчики занялись маркетингом. В январе 2025-го они выпустили трейлер, который попал на YouTube-канал IGN и привел к стремительному росту вишлистов. К 24 февраля (к старту фестиваля демоверсий «Играм быть») Do No Harm собрала 50 тысяч вишлистов.
- Участие в фестивале демоверсий тоже прошло успешно. В частности, Do No Harm вошла в топ-50 популярных демок, а Darts Games получила полезный фидбек и на его основе затем отполировала игру. Все немного омрачалось только понимаем, что Do No Harm вот-вот пора отправлять в релиз. У студии заканчивались деньги, к тому же она хотела воспользоваться возникшим ажиотажем.
- 6 марта Darts Games официально выпустила Do No Harm — всего через час после завершения работы над финальным билдом (у игры тогда было 105 тысяч вишлистов).
- Джавадов признал, что Do No Harm по-прежнему нуждается в доработке, поэтому сейчас Darts Games старательно шлифует все недочеты. Он не исключает, что в будущем студия выпустит мобильную и консольную версию симулятора.