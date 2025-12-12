Анонсирован экшен DOBA: Dogs Battle Arena о сражениях собак за территорию

Студия Artax Games официально представила свой новый проект под названием DOBA: Dogs Battle Arena. Игра разрабатывается для гибридной консоли Nintendo Switch, однако точное релизное окно авторы пока не определили.

Проект описывается как трехмерный экшен, в котором игрокам предстоит взять под управление разнообразных собак. Основная цель заключается в захвате территории путем ее метки или в устранении соперников с помощью особого набора навыков. Разработчики обещают сочетание механик, характерных для жанров MOBA и Королевская битва, где победа зависит исключительно от мастерства и выбранной тактики.

В DOBA: Dogs Battle Arena пользователям будут доступны 8 персонажей с уникальными стилями игры, а также 16 способностей, которые можно комбинировать для создания индивидуальных стратегий. Матчи развернутся в рамках 4 кубков и 16 арен. Разнообразие в игровой процесс призваны внести 4 режима, среди которых присутствуют Доминирование, где необходимо пометить наибольшую площадь, командный Футбол, Королевская битва с повышающимся уровнем воды и Гонка со сбором фонарей для ускорения.

Дополнительно в игре предусмотрена обширная система кастомизации. За победы в матчах геймеры смогут открывать новые облики и более сотни косметических предметов, позволяющих изменить внешний вид питомцев.