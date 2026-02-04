Docked от создателей SnowRunner выйдет 5 марта - стартовали предзаказы и показан новый трейлер

Студия Saber Interactive, известная по SnowRunner и RoadCraft, объявила дату выхода своего нового симулятора Docked и представила свежий геймплейный трейлер. Игра поступит в продажу 5 марта 2026 года и будет доступна на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Одновременно с анонсом стартовали предзаказы. Все, кто оформит покупку любой версии Docked заранее, получат бонус в виде Premium Reach Stacker — улучшенной техники с трехцветной окраской, усиленным двигателем, более быстрым ускорением и торможением, а также стрелой подъёма, работающей на 15% быстрее.

Для игроков, планирующих развивать портовую инфраструктуру в более крупном масштабе, предусмотрено Deluxe-издание. В него входит базовая версия игры и дополнение New Horizons, добавляющее новую технику, дополнительные этапы с разнообразными заданиями и улучшения инфраструктуры. Покупатели Deluxe-версии также получат эксклюзивный бонус — Premium Terminal Tractor с обновлённым дизайном, уникальным многоцветным скином, кастомными анимациями посадки и выхода, а также форсированным дизельным двигателем, обеспечивающим лучшую динамику и управляемость.

Разработчики отмечают, что последние месяцы были посвящены доработке Docked с учётом отзывов игроков по демоверсии, и релиз уже находится на финальной прямой.