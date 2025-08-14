Saber анонсировала симулятор управления портом Docked для ПК, PS5 и Xbox

Компания Saber Interactive сегодня анонсировала новую игру — Docked, позиционируемую как «реалистичный» симулятор управления портом. Разработчик Roadcraft и SnowRunner объявил в пресс-релизе, что Docked выйдет на ПК в Steam, PS5 и Xbox Series X|S, хотя дата выхода пока не объявлена.

Вам предстоит взять на себя роль ведущего оператора портового сооружения, которому поручено заботиться о доке вашего отца после разрушительного урагана. Вам придётся не только косвенно управлять портовыми сооружениями, но и испачкать руки, управляя кранами и различными видами техники, а также выполняя ремонтные работы при необходимости.

Среди техники, которой вы сможете насладиться, будут колоссальные причальные краны и мощные тягачи, «созданные с учётом реалистичных размеров, масштаба и точного управления». Однако, чтобы спасти семейный бизнес, вам также придётся взять на себя управленческие функции, заключать контракты, создавать и развивать логистические цепочки и обеспечивать рентабельность всего предприятия.

Вы можете расширять свой док новыми партиями и приобретать новое оборудование, улучшать топливные мощности и энергоснабжение.