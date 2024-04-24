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Doctor Who: The Edge Of Time 12.11.2019
Адвенчура, От первого лица, Виртуальная реальность
6.2 21 оценка

Состоялся выход приключенческой VR-головоломки Doctor Who: The Edge of Time для PS VR2

Solstice
Новости

Издательство Maze Theory опубликовало релизный трейлер к выходу приключенческой VR-головоломки Doctor Who: The Edge of Time для PlayStation VR2.

В Doctor Who: The Edge of Time новый таинственный враг угрожает разорвать вселенную на части, и только вы можете остановить его! Вооружившись Сонической отверткой, игроки будут решать головоломки, сталкиваться с легендарными монстрами и открывать новые горизонты в поисках Доктора и побеждать могущественную силу, которая грозит разрушить ткань реальности.

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