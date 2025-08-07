Утка, шляпы и смена перспективы: представлен платформер Dodo Duckie! - смесь Fez и Paper Mario

Индийская студия BornMonkie анонсировала Dodo Duckie! — уютный и слегка безумный платформер, сочетающий 2D- и 3D-геймплей. Игра выйдет на PC (Steam) в 2026 году.

Разработчики описывают проект как «если бы Fez встретился с Super Paper Mario». Игроку предстоит управлять утёнком по имени Додо, который жил на спокойной ферме с сотней кур, пока однажды всех его друзей не похитили инопланетяне. Чтобы вернуть их, Додо бросается в опасное приключение по глючному измерению, полному тайн, головоломок и... шляп.

Главная фишка игры — переключение между 2D и 3D перспективами. Эта механика открывает доступ к новым маршрутам, позволяет решать пространственные головоломки и кардинально меняет способ взаимодействия с игровым миром. В каждом из трёх уникальных миров — будь то горная ферма, замёрзшее озеро или инопланетная станция — игрока ждут свежие идеи: управление гравитацией, стрельба, заморозка и многое другое.

Но Dodo Duckie! — это не только платформинг, но и история о семье, принадлежности и самоопределении. У каждого персонажа есть характер и роль. Например, Капи, расслабленный капибара, дарит Додо волшебную шляпу — «Двумерный переключатель», с помощью которой и происходит смена измерений.

Весёлый арт, теплая атмосфера и множество шляп для кастомизации делают Dodo Duckie! доступным и интересным для игроков всех возрастов.