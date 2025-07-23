Разработчики Dofus Touch рассказали о новой системе компаньонов

В недавнем интервью гейм-дизайнеры мобильной MMORPG Dofus Touch, Jenessia и Yawn, поделились подробностями о новой системе компаньонов, добавленной в игру. Они ответили на вопросы о количестве спутников, их дизайне и планах на будущее.

Основной темой обсуждения стало решение ввести в игру именно девять компаньонов. По словам Jenessia, изначально команда планировала добавить больше существ, но столкнулась со сложностями в балансировке. В итоге было решено остановиться на девяти. Четырех из них, так называемых стартовых, можно получить за выполнение простых заданий в Аструбе, что должно помочь новичкам освоиться в игре. Остальные пять, по одному на каждую стихию, добываются через систему розыска монстров, что добавляет элемент исследования и ролевого отыгрыша.

Разработчики также прокомментировали название связанного с компаньонами достижения: Un de perdu, neuf de retrouvés (Один потерян, девять найдено), которое является отсылкой к французской поговорке. Они пояснили, что это не намек на скорое появление десятого спутника, но дверь для будущих дополнений остается открытой. Yawn добавил, что команда предпочитает вводить контент постепенно, чтобы избежать проблем с балансом и чрезмерной нагрузки. Текущий набор компаньонов ориентирован в первую очередь на игроков низких и средних уровней, чтобы собрать отзывы и на их основе развивать систему дальше.

Что касается внешнего вида, то выбор пал на существ, напоминающих животных, в соответствии с общей темой года — Бестиарий. Их дизайн был заимствован из другой игры Ankama, Waven (ранее известной как Dofus 3), и отобран на основе личных предпочтений команды и того, насколько хорошо существа вписываются в различные игровые зоны и стихийные элементы.

Создатели также объяснили, почему были выбраны разные способы получения компаньонов. Задания для первых четырех спутников были созданы для того, чтобы гарантированно обеспечить новых игроков поддержкой на ранних этапах. Система розыска для остальных пяти была выбрана из-за ее ролевой составляющей — игрокам предстоит искать и защищать этих существ в их естественной среде обитания.

В заключение, разработчики отметили, что пока не планируют вводить сезонных компаньонов, например, для Вулкании или острова Рождества, так как это может нарушить стихийный баланс. Однако такая возможность может быть рассмотрена в будущем, когда общее число компаньонов станет значительно больше.