Создатель Dofus отказался продавать студию Ankama за 250 млн евро ради защиты комьюнити

Сооснователь и креативный руководитель французской студии Ankama Антони Ру, известный среди поклонников под псевдонимом Tot, раскрыл закулисье переговоров о возможной продаже компании. В свежем выпуске подкаста Tant qu’il y aura du Wi-Fi разработчик рассказал, что за 25 лет существования студии к нему неоднократно обращались потенциальные покупатели с предложениями о сделке, а максимальный ценник достигал 250 млн евро.

Ведущий шоу Жюльен Теллук не скрывал удивления от услышанного, отметив, что согласился бы на подобные условия не раздумывая, ведь от чеков на 30 млн или 50 млн евро отказывается едва ли 1 человек из 100 тыс. Однако Антони Ру пояснил, что за щедрыми суммами скрывались жесткие планы по реструктуризации бизнеса. Корпорации интересовались исключительно флагманской MMORPG Dofus, тогда как судьба остальных подразделений - от анимации и комиксов до новых игр - их совершенно не волновала.

Они оставили бы только Dofus. Они отрезали бы все остальное.

- Антони Ру, сооснователь и глава Ankama

По словам разработчика, продажа студии ради личного обогащения противоречит его принципам верности аудитории и коллективу. Антони Ру подчеркнул, что игроки поддерживают Dofus, Wakfu и анимационные проекты вселенной Krosmoz на протяжении многих лет, а потому руководитель не представляет, как можно забрать 50 млн или 70 млн евро и попрощаться с фанатами фразой пока, придурки. Разработчик также добавил, что многие взрослые игроки, пришедшие в проект еще подростками, сегодня приводят туда своих детей, а знакомства в игре нередко заканчиваются созданием семей.

Примечательно, что окончательное решение об отказе от сделки Антони Ру принимал не самостоятельно, а вместе с сооснователем и техническим руководителем студии Камилем Шафером, известным как Kam. Чтобы не навязывать партнеру собственную позицию и не удерживать его в компании силой, глава Ankama передал право финального ответа именно коллеге. На следующее утро Камиль Шафер сам ответил твердым отказом, сохранив их творческий дуэт, существующий со времен запуска компании в 2001 году.

Отказ от крупного капитала со стороны корпораций вроде Ubisoft или Disney означает для Ankama жизнь без права на ошибку, ведь в компании нет ни внешних инвесторов, ни биржевых акционеров. Основатели, начинавшие бизнес с общим капиталом в 9 тыс. евро и разработавшие Dofus к 2004 году командой из 6 человек, по-прежнему вынуждены тщательно считать бюджеты. Тем не менее независимость позволяет студии самостоятельно развивать все направления - от грядущей MMORPG Waven и метроидвании Toross до бесплатных анимационных сериалов вроде Welsh & Shedar на YouTube, не оглядываясь на требования издателей.

По признанию Антони Ру, ставка на самостоятельность полностью оправдала себя с финансовой точки зрения. Прошлый год стал лучшим по выручке за всю историю Ankama, а нынешние показатели компании уже опережают этот рекорд, несмотря на 25-летний возраст студии и высокую конкуренцию на рынке онлайн-игр.