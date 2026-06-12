Dog Man выходит за пределы комиксов: этой осенью героя Дэва Пилки ждёт собственный платформер с кооперативом

Издатель Mindscape и студия Floor 84 Studio анонсировали Dog Man: Bark in Action — новый приключенческий платформер с боковой прокруткой по мотивам популярной серии комиксов Dog Man. Игра выйдет уже этой осенью на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch и PC.

В центре сюжета окажется знакомый поклонникам персонаж Дог Мэн — наполовину человек, наполовину собака. На этот раз ему предстоит остановить злодея по имени Доктор Скам, который установил по всему городу гипноэкраны и подчинил себе жителей. Для спасения города герою придётся объединиться с командой Supa Buddies и дать отпор армии приспешников.

Разработчики обещают полноценное приключение в стилистике оригинальных комиксов Дэва Пилки, автора Dog Man и Captain Underpants. Игроков ждут более 60 уровней, основанных на известных локациях вселенной, включая Кошачью тюрьму и Robo-Time Industries. Помимо сюжетного прохождения заявлены испытания на скорость, секретные этапы и сражения с боссами.

Одной из главных особенностей станет возможность переключаться между десятью игровыми персонажами. Каждый герой обладает собственными способностями, которые помогут решать головоломки, преодолевать препятствия и побеждать врагов. Также в игре появится локальный кооператив, позволяющий проходить приключение вдвоём на одном устройстве.

Дополнительную глубину обеспечат система разблокируемых костюмов и гаджетов. Собранные по ходу прохождения ресурсы позволят открывать новые наряды и полезные улучшения, а разнообразные боевые приёмы помогут справляться с более сложными противниками.

Судя по описанию, Dog Man: Bark in Action ориентирована прежде всего на семейную аудиторию и поклонников оригинальных комиксов. При этом сочетание кооператива, большого числа персонажей и узнаваемой стилистики может сделать игру одним из самых заметных лицензированных релизов для детей этой осени.